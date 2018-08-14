МЭР предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа

Предлагается первое повышение тарифов ввести с 1 января, а второе – с 1 июля. Министерство предлагает скорректировать индексации так, чтобы общий рост платы не был выше целевую инфляцию. При этом в ведомстве отмечают, что в общей сложности индексация должна снизиться с 4 до 2,4 процента.Стоит напомнить, что 4 августа президент РФ утвердил законопроект о повышении НДС с 18 до 20 процентов. Законодательство вступает в силу с начала следующего года. Также закон устанавливает повышение взносов на обязательное пенсионное страхование.