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МЭР предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа

В связи с повышением НДС в российском Министерстве экономики предложили индексировать коммунальные тарифы. По плану ведомства, в 2019 году повышение оплаты за ЖКХ должно произойти в два этапа, это делается для того, чтобы уложиться в прогнозируемую инфляцию.

Предлагается первое повышение тарифов ввести с 1 января, а второе – с 1 июля. Министерство предлагает скорректировать индексации так, чтобы общий рост платы не был выше целевую инфляцию. При этом в ведомстве отмечают, что в общей сложности индексация должна снизиться с 4 до 2,4 процента.

МЭР предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа


Стоит напомнить, что 4 августа президент РФ утвердил законопроект о повышении НДС с 18 до 20 процентов. Законодательство вступает в силу с начала следующего года. Также закон устанавливает повышение взносов на обязательное пенсионное страхование.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 16:00
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