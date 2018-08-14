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Учёные обнаружили возможность путешествий во времени

Космологи обнаружили удивительную способность гамма-вспышек – благодаря их спектру время способно двигаться назад. Это может стать мощным толчком для будущих путешествий во времени, считают исследователи.

Учёные обнаружили возможность путешествий во времени


Космологи университета Чарльстона выявили аномалии, происходившие во время мощных вспышек в космосе. Сообщается, что после взрыва сверхновых, образующих вследствие черные дыры, освобождается гигантское количество энергии, искривляющей космическое пространство и провоцирующее небывалые и малоисследованные аномалии.

С помощью мощных телескопов разной чувствительности космологи выявили, что подобные гамма-вспышки имеют нетипичную структуру, воспроизводящую некие волнообразные явления, где время как бы повернуто назад. Подобный феномен пока трудно объяснить, однако ученые надеются, что более детальные исследования могут помочь, наконец, ответить на извечный вопрос о возможности путешествий во времени.

 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 13:08
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