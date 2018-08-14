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Пилот легкомоторного самолета неудачно приземлился на озеро Байкал

Пилот гидросамолета совершил неудачную посадку на Байкале, в результате чего воздушная машина ударилась о волну и получила повреждение поплавка левого крыла.

Пилот легкомоторного самолета неудачно приземлился на озеро Байкал


После неудачной посадки легкомоторный гидросамолет ушел под воду. Известно, что пилот на борту был один. По счастливой случайности, человек не пострадал и смог своими силами выбраться из машины.

В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

 
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Общество / Происшествия
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 15:45
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