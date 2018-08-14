Пилот легкомоторного самолета неудачно приземлился на озеро Байкал
Пилот гидросамолета совершил неудачную посадку на Байкале, в результате чего воздушная машина ударилась о волну и получила повреждение поплавка левого крыла.
После неудачной посадки легкомоторный гидросамолет ушел под воду. Известно, что пилот на борту был один. По счастливой случайности, человек не пострадал и смог своими силами выбраться из машины.
В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку.
После неудачной посадки легкомоторный гидросамолет ушел под воду. Известно, что пилот на борту был один. По счастливой случайности, человек не пострадал и смог своими силами выбраться из машины.
В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку.
Общество / Происшествия
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 15:45