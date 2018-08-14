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Лера Кудрявцева опубликовала фото ножки новорожденной дочери

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram фото ножки новорожденной дочери. Этот трогательный кадр она прокомментировала одним единственным словом «доченька».

Лера Кудрявцева опубликовала фото ножки новорожденной дочери


Накануне стало известно, что 47-летняя звезда НТВ Лера Кудрявцева во второй раз стала мамой. В браке с 30-летним хоккеистом Игорем Макаровым она родила девочку, имя которой пока публике не известно.

Напомним, что для Леры Кудрявевой это третий официальный брак. Ранее она была замужем за барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком, от которого на свет появился сын Жан. Вторым ее супругом стал московский предприниматель Матвей Морозов, отношения с которым также не сложились. Долгое время Лера Кудрявцева встречалась с певцом Сергеем Лазаревым, пока в 2013 году не вышла замуж за Макарова.

Лера Кудрявцева опубликовала фото ножки новорожденной дочери


Теледива сама решила сообщить о радостном событии в Instagram, куда выложила снимок нежно-розовой младенческой пяточки. Этот фото вызвало большое количество восхищенных откликов.

«Поздравляю Вас от всей души.! Детки- это большое счастье! Вы такая умница.. И когда, Вы все успеваете..», «Поздравляю, Лерочка! Здоровья, счастья Вашей семье!)», «Поздравляю! Пусть растёт здоровая и счастливая, на радость маме и папе)))», - на все лады восторгаются интернет-пользователи.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:30
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