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В Югре кассир по ошибке выдала безработному 400 000 рублей

Как сообщает официальный источник управления МВД Ханты-Мансийска, 42-летний житель региона, спрятал получившие по ошибке 400 000 рублей у себя в квартире, вследствие чего против него проводится уголовное производство.

В Югре кассир по ошибке выдала безработному 400 000 рублей


Недоразумение с выплатой произошло в городе Урай. Местный житель, в данное время нигде не работающий, обратился в кассу с просьбой снять деньги, так как с банкоматом возникли проблемы. Кассир ошибочно выдала тому 400 000 рублей, после чего клиент быстро ретировался из помещения банка и припрятал неожиданно свалившееся на голову богатство в диване. Однако счастье продлилось недолго и вскоре к недобросовестному клиенту постучались представители органов правопорядка. В итоге в квартире была обнаружена вся сумма, в коей полицейские недосчитались лишь 600 рублей. Сообщается, что деньги ушли на покупку «горячительных» напитков.

Против мужчины в данное время проводится уголовное производство по обвинению в краже, а сам он на допросе рассказал, что у него была надежда на то, что кассир ошибку не обнаружит.

 
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Происшествия
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 14:05
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