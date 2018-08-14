В Югре кассир по ошибке выдала безработному 400 000 рублей

Недоразумение с выплатой произошло в городе Урай. Местный житель, в данное время нигде не работающий, обратился в кассу с просьбой снять деньги, так как с банкоматом возникли проблемы. Кассир ошибочно выдала тому 400 000 рублей, после чего клиент быстро ретировался из помещения банка и припрятал неожиданно свалившееся на голову богатство в диване. Однако счастье продлилось недолго и вскоре к недобросовестному клиенту постучались представители органов правопорядка. В итоге в квартире была обнаружена вся сумма, в коей полицейские недосчитались лишь 600 рублей. Сообщается, что деньги ушли на покупку «горячительных» напитков.Против мужчины в данное время проводится уголовное производство по обвинению в краже, а сам он на допросе рассказал, что у него была надежда на то, что кассир ошибку не обнаружит.