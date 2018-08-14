Тата Блюменкранц подтвердила слухи о разводе, заявив, что Валера для нее умер

«Мы с Валерой разводимся и на этом точка, у каждого своя жизнь», - написала она.

А вчера молодая мама подтвердила эту информацию, заявив, что их браку с Валерой действительно пришел конец.А на вопрос подписчицы, в чем причина, Тата ответила, что отныне Валера для нее умер, и попросила прекратить задавать вопросы о нем.Более того в своем недавнем интервью, Блюменкранц отметила, что не собирается откладывать развод в дальний ящик и уже готовит все необходимые документы.Что же касается подписчиков, то изначально мало кто верил в то, что у участников действительно получится создать крепкую семью, даже после рождения общего ребенка. Тем не менее больше года супруги демонстрировали идиллию в своих отношениях, а потому многие стали сомневаться в своих прогнозах. Однако сейчас они стали писать, что о фиктивности брака Таты и Валеры было известно еще с самого начала, и неудивительно, что он распался.Фанаты же до сих пор не могут поверить в то, что их любимые звезды «Дома-2» разводятся и призывают их хорошо обдумать свое решение, прежде чем начать бракоразводный процесс.