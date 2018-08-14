АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 77.65 USD 68.22
Курс валют на 14.08.2018

Тата Блюменкранц подтвердила слухи о разводе, заявив, что Валера для нее умер

Несколько дней назад в Сети появились слухи о том, что экс-участники телепроекта «Дом-2» Тата и Валера Блюменкранц разводятся. Поводом для этого послужили несколько последних постов девушки, а также длительное отсутствие совместных фотографий в соцсети Instagram.

А вчера молодая мама подтвердила эту информацию, заявив, что их браку с Валерой действительно пришел конец.

Тата Блюменкранц подтвердила слухи о разводе, заявив, что Валера для нее умер

«Мы с Валерой разводимся и на этом точка, у каждого своя жизнь», - написала она.

А на вопрос подписчицы, в чем причина, Тата ответила, что отныне Валера для нее умер, и попросила прекратить задавать вопросы о нем.

Более того в своем недавнем интервью, Блюменкранц отметила, что не собирается откладывать развод в дальний ящик и уже готовит все необходимые документы.

Тата Блюменкранц подтвердила слухи о разводе, заявив, что Валера для нее умер

Что же касается подписчиков, то изначально мало кто верил в то, что у участников действительно получится создать крепкую семью, даже после рождения общего ребенка. Тем не менее больше года супруги демонстрировали идиллию в своих отношениях, а потому многие стали сомневаться в своих прогнозах. Однако сейчас они стали писать, что о фиктивности брака Таты и Валеры было известно еще с самого начала, и неудивительно, что он распался.

Фанаты же до сих пор не могут поверить в то, что их любимые звезды «Дома-2» разводятся и призывают их хорошо обдумать свое решение, прежде чем начать бракоразводный процесс.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Международные авиабилеты подорожают из-за падения
Палеонтологи США обнаружили останки нового вида
Тата Блюменкранц подтвердила слухи о разводе,
В Госдуме обсуждают единую цену на школьную форму
В Великобритании в аварии с автобусом пострадали
Джастин Бибер и Хейли Болдуин отложили свадьбу –
Директор Софии Ротару рассказал о ее личной жизни
В Петербург привезли фарфоровые скульптуры
Илья Яббаров уже начал публиковать совместные
Анастасия Волочкова показала в Instagram победный
Обнародованы самые комфортные для проживания
Министерству просвещения предложено изменить
"Застряла в комплексах": Лена Миро раскритиковала
Лайма Вайкуле шокирована реакцией людей на ее
В Гурьевске автомобиль сбил пенсионерку и
Жители Ростова заметили в небе метеорит, похожий
В Испании самолет экстренно посадили из-за
Зрители считают, что от Ольги Бузовой сбежит
Появилось первое фото актрисы Лю Ифэй в образе
В Сиднее почти 500 гитаристов одновременно
Ученые США прогнозируют состояние здоровья
Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Агата Муцениеце и
Пресс-служба Николая Носкова подтвердила хорошее
Владимир Путин распорядился стимулировать
Netflix показала первые кадры сериала «Леденящие
Телезрители «Дома-2» уверены, что экс-участница
Рой пчел насмерть закусал собаку
Попутчики Антона Гусева и Вики Романец заявили,
Александр Шарыго опроверг причастность к
Эксперты применили новый способ лечения патологий
Просмотреть все новости