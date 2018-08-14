Автомобили УАЗ подорожают и станут ещё экстремальнее

По словам представителей УАЗ, модели 452 («Буханка»), а также «Хантер» получат версии, в аналогичной концепции, как в случае экспедиционного «Патриота». За счёт этого повысится проходимость. Есть предположение, что две версии оборудуют блокировкой дифференциала заднего моста, наделят защитой порогов, дополнительным отоплением салона, багажник на крыше. Новые «Хантер» и «Буханка» будут дороже благодаря дополнительному оснащению. Цены на авто пока неизвестны. А вот стандартный «Патриот» стоит 731 400 руб. Экспедиционная версия реализуется за 1 040 000 руб. Стандартный УАЗ «Хантер» расценивается в 654 900 руб. Авто оснащается 5-МКПП, бензиновым мотором 2.7 на 134,6 л.с., полным приводом.Фургон УАЗ 452 расценивается в 646 600 руб. Полноприводное транспортное средство приводится в движение силовой установкой 2.7 на 112 лошадиных сил.