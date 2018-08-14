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Анастасию Волочкову снова критикуют в социальных сетях

Анастасия Волочкова решила опубликовать в Instagram фото, где ужинает в кругу семьи. Поклонники резко отреагировали на фотографию.

Анастасию Волочкову снова критикуют в социальных сетях


Не так давно балерина опубликовала очередную фотокарточку в своей ленте Instagram, на которой она со своей мамой и дочерью сидит за столом. Однако даже такая постановка фотографии вызвала шквал критики в сторону Волочковой. Пользователи стали обвинять танцовщицу в обмане касательно ее диетических предпочтений, ведь она утверждает, что ест салат из шпината, а на столе стоит тарелка с мясом. Также, читателей удивило, что это фото достаточно приличное. Но критики в стороне не отсиживаются, когда Волочкова выставила фото десятилетней давности, то получила ударную дозу осуждений. По словам читателей, такие фотографии не актуальны на сегодняшний день.

Многие поклонники скандальной балерины встали на ее защиту, их привело в шок, что даже обычное и скромное фото вызывает столько желчи.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:18
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