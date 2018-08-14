Канье Уэст признался, что хочет вступить в сексуальную связь с четырьмя сестрами

В композиции под названием «XTCY» Канье Уэст сообщает, что очень хотел бы вступить в сексуальную связь с четырьмя сестрами. Пользователи Сети сразу же предположили, что речь идет о семье супруги знаменитого рэп-исполнитель Ким Кардашьян, у которой как раз есть три сестры. Многие были удивлены таким заявлением Уэста, ведь он женат на одной из самых популярных и красивых женщин мира. Но это далеко не первое заявление знаменитости, которое шокирует окружающих. Ранее Канье уже рассказывал о подробностях своей интимной жизни с Ким Кардашьян.На днях рэп-исполнитель сообщил о том, что, несмотря на наличие у него любимой супруги, не изменяет старым привычкам и часто просматривает видео, эротического содержания на любимом интернет-портале. Администрация данного портала, узнав об этом, подарила знаменитости премиальную подписку на ресурс.