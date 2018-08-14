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Канье Уэст признался, что хочет вступить в сексуальную связь с четырьмя сестрами

Рэп-исполнитель Канье Уэст признался, в одной из своих эротических фантазий, которую он хотел бы воплотить в жизнь. Знаменитость рассказал, что мечтает вступить в сексуальную связь с четырьмя сестрами.

Канье Уэст признался, что хочет вступить в сексуальную связь с четырьмя сестрами


В композиции под названием «XTCY» Канье Уэст сообщает, что очень хотел бы вступить в сексуальную связь с четырьмя сестрами. Пользователи Сети сразу же предположили, что речь идет о семье супруги знаменитого рэп-исполнитель Ким Кардашьян, у которой как раз есть три сестры. Многие были удивлены таким заявлением Уэста, ведь он женат на одной из самых популярных и красивых женщин мира. Но это далеко не первое заявление знаменитости, которое шокирует окружающих. Ранее Канье уже рассказывал о подробностях своей интимной жизни с Ким Кардашьян.

Канье Уэст признался, что хочет вступить в сексуальную связь с четырьмя сестрами

На днях рэп-исполнитель сообщил о том, что, несмотря на наличие у него любимой супруги, не изменяет старым привычкам и часто просматривает видео, эротического содержания на любимом интернет-портале. Администрация данного портала, узнав об этом, подарила знаменитости премиальную подписку на ресурс.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00
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