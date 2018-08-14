Анастасия Заворотнюк трогательно поздравила Леру Кудрявцеву с рождением дочери

«С рождением дочери! Растите большие и здоровенькие!», «Господи, какая прелесть и радость!!!», «И я поздравляю!!!! Это одно из самых лучших моментов в жизни женщины», «Родить в 47-это отвага! Пусть малышка растёт на радость всем!», - пишут в Сети.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) 13 Авг 2018 в 8:55 PDT

Недавно стало известно, что Лера Кудрявцева благополучно разрешилась от бремени и подарила хоккеисту Игорю Макарову девочку. Для теледивы это второй ребенок, и имя малышки пока остается в секрете.Мимо этого радостного события не смогла пройти Анастасия Заворотнюк. «Моя прекрасная няня» сделала в Instagram репост с фотографией, на которой запечатлена маленькая пяточка новорожденной девочки.Преданные поклонники поспешили присоединиться к поздравлениям. В адрес телеведущей полетело немало теплых слов и пожеланий.