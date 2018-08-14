Анастасия Заворотнюк трогательно поздравила Леру Кудрявцеву с рождением дочери
Анастасия Заворотнюк обратилась к Лере Кудрявцевой с трогательным поздравлением в честь рождения долгожданной дочери. Актриса пожелала, чтобы весь привычный мир перевернулся с ног на голову, а в семье телеведущей появился новый центр всеобщего внимания и любви.
Недавно стало известно, что Лера Кудрявцева благополучно разрешилась от бремени и подарила хоккеисту Игорю Макарову девочку. Для теледивы это второй ребенок, и имя малышки пока остается в секрете.
Мимо этого радостного события не смогла пройти Анастасия Заворотнюк. «Моя прекрасная няня» сделала в Instagram репост с фотографией, на которой запечатлена маленькая пяточка новорожденной девочки.
Преданные поклонники поспешили присоединиться к поздравлениям. В адрес телеведущей полетело немало теплых слов и пожеланий.
Недавно стало известно, что Лера Кудрявцева благополучно разрешилась от бремени и подарила хоккеисту Игорю Макарову девочку. Для теледивы это второй ребенок, и имя малышки пока остается в секрете.
Мимо этого радостного события не смогла пройти Анастасия Заворотнюк. «Моя прекрасная няня» сделала в Instagram репост с фотографией, на которой запечатлена маленькая пяточка новорожденной девочки.
Преданные поклонники поспешили присоединиться к поздравлениям. В адрес телеведущей полетело немало теплых слов и пожеланий.
«С рождением дочери! Растите большие и здоровенькие!», «Господи, какая прелесть и радость!!!», «И я поздравляю!!!! Это одно из самых лучших моментов в жизни женщины», «Родить в 47-это отвага! Пусть малышка растёт на радость всем!», - пишут в Сети.