Илья Яббаров уже начал публиковать совместные фото со своей новой пассией Ритой Ларченко

Речь идет о Маргарите Ларченко, пришедшей в периметр с громким заявлением о том, что она будет искоренять эскортниц. Однако особых действий после Лобного не последовало, а потому девушку уже несколько раз номинировали на уход.Тем не менее, Рита сумела перенести голосование, а после обратила внимание на свободного и одновременно несвободного Илью. Поначалу у ребят общение не налаживалось, но вскоре молодой человек понял, что в статусе одиночке его могут отправить за ворота и тоже начал проявлять внимание Ларченко.Ведущие не могли не заметить того, что между участниками завязываются отношения, а потому отправили их на Сейшелы, дабы те разобрались в своих чувствах. На островах Яббаров сначала не хотел проявлять какую-либо активность, утверждая, что до сих пор любит Алену и надеется на примирение по возвращению в Москву, но потом изменил свое решение.На данный момент молодой человек и думать забыл о Савкиной, а также о ребенке, которого она от него ждет. Он весело проводит время в компании новой пассии и даже публикует совместные с ней фотографии на своей странице в социальной сети Instagram.К слову, снимки с Аленой Илья удалил, видимо для того, чтобы доказать Ларченко готовность к новому роману и всю серьезность своих намерений.