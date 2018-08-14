Космонавт из Смоленска может первым ступить на поверхность Луны

Отбор проходил в ЦПК им. Гагарина, где и планируется осенью текущего года провести подготовку космонавтов для будущих космических миссий, заявили в Роскосмосе. Среди претендентов был отобран Константин Борисов, 34-х лет, работавший в свое время в нескольких серьезных организациях Москвы аналитиком. Борисов в свое время закончил МАИ по специальности авиастроение. Во время отбора показал блестящие результаты в плане физической и психологической подготовки, кроме того, одним из лучших по умению пользоваться современным сложным оборудованием.После того, как пройдут испытания космонавтов и в зависимости от результативности подготовки командного состава, уроженец Смоленска Константин Борисов может оказаться одним из первых россиян, ступивших на поверхность спутника Земли.