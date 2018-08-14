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Космонавт из Смоленска может первым ступить на поверхность Луны

В представительстве Роскосмоса сообщили об отборе кандидатов для будущих космических исследований. Среди восьми претендентов оказался аналитик из Смоленска Константин Борисов.

Космонавт из Смоленска может первым ступить на поверхность Луны


Отбор проходил в ЦПК им. Гагарина, где и планируется осенью текущего года провести подготовку космонавтов для будущих космических миссий, заявили в Роскосмосе. Среди претендентов был отобран Константин Борисов, 34-х лет, работавший в свое время в нескольких серьезных организациях Москвы аналитиком. Борисов в свое время закончил МАИ по специальности авиастроение. Во время отбора показал блестящие результаты в плане физической и психологической подготовки, кроме того, одним из лучших по умению пользоваться современным сложным оборудованием.

После того, как пройдут испытания космонавтов и в зависимости от результативности подготовки командного состава, уроженец Смоленска Константин Борисов может оказаться одним из первых россиян, ступивших на поверхность спутника Земли.

 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 14:45
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