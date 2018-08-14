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Chery представила интерьер нового седана версии Chery Arrizo GX

Китайским автобрендом Chery разработана новая версия седана Arrizo GX. Она поступит на авторынок этого года. Представители компании рассекретили интерьер новинки.

Chery представила интерьер нового седана версии Chery Arrizo GX


Chery Arrizo GX презентовали в рамках пекинского автосалона, но тогда компания показала именно внешность. Представители бренда теперь опубликовали фото салона современного седана. Chery Arrizo GX наделили фирменным исполнением интерьера и рядом уникальных элементов. Устройство имеет сенсорный блок управления системой кондиционирования, большой сенсорный экран комплекса мультимедиа, частично оцифрованную панель приборов. Основой Arrizo GX является архитектура M1X. Передняя часть седана напоминает частично Tiggo 8. Машина получила следующие размеры: в длину - 4 700 мм, в ширину - 1 825 мм, в высоту 1 482 мм. Межосевое расстояние составляет 2 670 мм.

Модель оснащается 1,5-литровым мотором на 147 л.с. Трансмиссией выступит пятискоростная МКПП либо CVT. По предзаказу переднеприводная модель доступна за 739 тыс руб.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00
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