Тимошенко сравнила зарплаты украинцев и рабов в Древнем Египте

Лидер политической партии «Батькивщина» заявила о том, что украинцы находятся в бедственном положении. В преддверии выборов Тимошенко всё чаще указывает то, что жители страны вынуждены уезжать на заработки за границу. По её словам, нынешняя власть Украины относится к населению с «издевательством».На своей странице в «фейсбуке» Юлия Тимошенко написала, что во времена Тутанхамона рабы в Древнем Египте больше зарабатывали, чем сейчас жители Украины. Она также отметила, что украинцы, работающие в Польше, переводят деньги тем, кто остался на родине. По словам Тимошенко, в стране нужно создавать такие условия, чтобы людям не приходилось уезжать на заработки за границу.Также Юлия Тимошенко раскритиковала нынешнее руководство в Киеве, которое живёт припеваючи, в то время, как жизнь простых людей становится только хуже.