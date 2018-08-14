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Тимошенко сравнила зарплаты украинцев и рабов в Древнем Египте

Юлия Тимошенко накануне громко высказалась об экономическом положении на Украине. В частности, бывший премьер-министр сравнила заработки украинских жителей с рабами Древнего Египта.

Лидер политической партии «Батькивщина» заявила о том, что украинцы находятся в бедственном положении. В преддверии выборов Тимошенко всё чаще указывает то, что жители страны вынуждены уезжать на заработки за границу. По её словам, нынешняя власть Украины относится к населению с «издевательством».

Тимошенко сравнила зарплаты украинцев и рабов в Древнем Египте


На своей странице в «фейсбуке» Юлия Тимошенко написала, что во времена Тутанхамона рабы в Древнем Египте больше зарабатывали, чем сейчас жители Украины. Она также отметила, что украинцы, работающие в Польше, переводят деньги тем, кто остался на родине. По словам Тимошенко, в стране нужно создавать такие условия, чтобы людям не приходилось уезжать на заработки за границу.

Также Юлия Тимошенко раскритиковала нынешнее руководство в Киеве, которое живёт припеваючи, в то время, как жизнь простых людей становится только хуже.

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 13:45
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