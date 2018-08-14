"Застряла в комплексах": Лена Миро раскритиковала яркий наряд Ким Кардашьян
Лена Миро, блогер, позиционирующая себе в качестве критика как российских, так и заокеанских селебрити, «проехалась» по образу Ким Кардашьян, в котором знаменитость явилась на празднование дня рождения Кайли Дженер.
По словам Миро, несмотря на популярность, Ким Кардашьян так и не избавилась от массы комплексов, что подтверждает выбор ее наряда. Блогерша считает, что своим чересчур ярким нарядом Кардашьян старается привлечь внимания, совершенно не акцентируя внимание на том, что она сама по себе яркая привлекательная женщина.
«Головой Карадашьян застряла в своих подростковых комплексах», - написала Миро, отметив, что знаменитость исключительно из-за этого выбрала такой слишком короткий и яркий наряд.
По словам Миро, несмотря на популярность, Ким Кардашьян так и не избавилась от массы комплексов, что подтверждает выбор ее наряда. Блогерша считает, что своим чересчур ярким нарядом Кардашьян старается привлечь внимания, совершенно не акцентируя внимание на том, что она сама по себе яркая привлекательная женщина.
«Головой Карадашьян застряла в своих подростковых комплексах», - написала Миро, отметив, что знаменитость исключительно из-за этого выбрала такой слишком короткий и яркий наряд.