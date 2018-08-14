Министерству просвещения предложено изменить школьную программу по физике и информатике

Главным предложением стала идея разбавить школьную программу по этим предметам практическими занятиями, основанными на передовых технологиях. Например, уроки по информатике могут быть дополнены темой больших данных и основ блокчейна, а также типовыми программами для управления роботами и беспилотниками.Занятия по физике могут проходить в реальных промышленных условиях, чтобы учащиеся имели возможность самостоятельно изобретать и конструировать свои изобретения. Подобные практические навыки будут весьма востребованы в будущем, убеждены авторы предложения.Ранее в Минпросвещения было решено вернуть в школьную программу уроки астрономии.