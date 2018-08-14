Министерству просвещения предложено изменить школьную программу по физике и информатике
Министерству просвещения предложено изменить школьную программу по физике и информатике. Авторами данной инициативы стали организаторы Международного фестиваля научно-технического творчества «От винта!».
Главным предложением стала идея разбавить школьную программу по этим предметам практическими занятиями, основанными на передовых технологиях. Например, уроки по информатике могут быть дополнены темой больших данных и основ блокчейна, а также типовыми программами для управления роботами и беспилотниками.
Занятия по физике могут проходить в реальных промышленных условиях, чтобы учащиеся имели возможность самостоятельно изобретать и конструировать свои изобретения. Подобные практические навыки будут весьма востребованы в будущем, убеждены авторы предложения.
Ранее в Минпросвещения было решено вернуть в школьную программу уроки астрономии.
Главным предложением стала идея разбавить школьную программу по этим предметам практическими занятиями, основанными на передовых технологиях. Например, уроки по информатике могут быть дополнены темой больших данных и основ блокчейна, а также типовыми программами для управления роботами и беспилотниками.
Занятия по физике могут проходить в реальных промышленных условиях, чтобы учащиеся имели возможность самостоятельно изобретать и конструировать свои изобретения. Подобные практические навыки будут весьма востребованы в будущем, убеждены авторы предложения.
Ранее в Минпросвещения было решено вернуть в школьную программу уроки астрономии.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:59