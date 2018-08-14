АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 77.65 USD 68.22
Курс валют на 14.08.2018

Создан жаропрочный материал полностью повторяющий структуру дерева

Группой китайских материаловедов получен новый материал, похожий своей микроскопической структурой на дерево. При этом он сопоставим с материалом по прочности, а так же более устойчив к воздействию кислот и высоких температур.

Дерево известно своей прочностью, упругостью и легкостью в обработке. Но есть и недостатки, выраженные малым сроком службы и легкой воспламеняемостью при воздействии огня. Уже созданы синтетические и полусинтетические материалы на основе дерева. Некоторые из них получены на основе ввода полимеров в целлюлозный каркас. Полученные материалы прочны и легко обрабатываются. Они так же способны разлагаться в почве.
Создан жаропрочный материал полностью повторяющий структуру дерева


Существующие методы имитируют структуру древесины, а так же используют только синтетические компоненты. В основном это жаропрочная керамика, которая хорошо показала себя в тестах, только массовое производство подобных материалов дело далекого будущего.

В новом композитном материале применен резол, это синтетический полимер схожий со структурой лигнина. Резол кристаллизуется при комнатной температуре в условиях полимерной матрицы. Связываясь с другими компонентами, он образует структуру, сходную с микроструктурой древесины. В итоге получается легкий материал, не воспламеняющийся при контакте с огнем и не уступающий прочности промышленным породам дерева.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Заворотнюк трогательно поздравила Леру
В Югре кассир по ошибке выдала безработному 400
Chery представила интерьер нового седана версии
Тимошенко сравнила зарплаты украинцев и рабов в
Создан жаропрочный материал полностью повторяющий
Подписчики пристыдили Анну Седокову за
Учёные обнаружили возможность путешествий во
Международные авиабилеты подорожают из-за падения
Палеонтологи США обнаружили останки нового вида
Тата Блюменкранц подтвердила слухи о разводе,
В Госдуме обсуждают единую цену на школьную форму
В Великобритании в аварии с автобусом пострадали
Джастин Бибер и Хейли Болдуин отложили свадьбу –
Директор Софии Ротару рассказал о ее личной жизни
В Петербург привезли фарфоровые скульптуры
Илья Яббаров уже начал публиковать совместные
Анастасия Волочкова показала в Instagram победный
Обнародованы самые комфортные для проживания
Министерству просвещения предложено изменить
"Застряла в комплексах": Лена Миро раскритиковала
Лайма Вайкуле шокирована реакцией людей на ее
В Гурьевске автомобиль сбил пенсионерку и
Жители Ростова заметили в небе метеорит, похожий
В Испании самолет экстренно посадили из-за
Зрители считают, что от Ольги Бузовой сбежит
Появилось первое фото актрисы Лю Ифэй в образе
В Сиднее почти 500 гитаристов одновременно
Ученые США прогнозируют состояние здоровья
Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Агата Муцениеце и
Пресс-служба Николая Носкова подтвердила хорошее
Просмотреть все новости