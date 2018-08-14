Создан жаропрочный материал полностью повторяющий структуру дерева

Дерево известно своей прочностью, упругостью и легкостью в обработке. Но есть и недостатки, выраженные малым сроком службы и легкой воспламеняемостью при воздействии огня. Уже созданы синтетические и полусинтетические материалы на основе дерева. Некоторые из них получены на основе ввода полимеров в целлюлозный каркас. Полученные материалы прочны и легко обрабатываются. Они так же способны разлагаться в почве.Существующие методы имитируют структуру древесины, а так же используют только синтетические компоненты. В основном это жаропрочная керамика, которая хорошо показала себя в тестах, только массовое производство подобных материалов дело далекого будущего.В новом композитном материале применен резол, это синтетический полимер схожий со структурой лигнина. Резол кристаллизуется при комнатной температуре в условиях полимерной матрицы. Связываясь с другими компонентами, он образует структуру, сходную с микроструктурой древесины. В итоге получается легкий материал, не воспламеняющийся при контакте с огнем и не уступающий прочности промышленным породам дерева.