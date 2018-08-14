В Гурьевске автомобиль сбил пенсионерку и врезался в торговый павильон

В минувшее воскресенье 34-летний водитель Mercedes-Benz, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нарушил ПДД, в результате чего оказался на тротуаре и сбил пожилого пешехода. После столкновения с человеком иномарка въехала в торговую постройку. Пострадавшая женщина нуждается в стационарном лечении.Как выяснили правоохранители, водитель иномарки в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Это не первый случай его вождения в таком виде: ранее мужчина уже привлекался к ответственности, когда отказался от прохождения медэкспертизы на содержание алкоголя в крови.