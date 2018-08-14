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Джастин Бибер и Хейли Болдуин отложили свадьбу – сообщают американские СМИ

Джастин Бибер отложил дату свадьбы до следующего года. Поклонники предполагают, что мама певца повлияла на принятие такого решения.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин отложили свадьбу – сообщают американские СМИ


Джастин Бибер долгое время находился в отношениях с Селеной Гомес, и поклонники считали, что дело закончится свадьбой. Однако вопреки всем ожиданиям пара рассталась, что очень расстроило мать певца. Сегодня Бибер состоит в отношениях с моделью Хейли Болдуин, в которую тайно был влюблен несколько лет, и по слухам, метался к ней в промежутках между расставаниями с Селеной Гомес. Инсайдер Джастина Бибера сообщает, что хотя он был замечен в связях с другими девушками, сердце Бибера принадлежало всегда Хейли Болдуин.

Во время отпуска на Багамских островах Бибер преподнес своей возлюбленной кольцо и попросил ее руки. Но свадьбу пара решила сыграть лишь в следующем году, ссылаясь на ответственный подход к данному вопросу. В паре не все так гладко. Не так давно папарацци в одном из парков застали влюбленных в очень расстроенных чувствах. Позже певец объяснил, что у всех бывают плохие дни и это один из них. Но поговаривают, что Болдуин была в интересном положении, но потеряла ребенка, возможно, это и была причина переноса свадьбы и стремительной помолвки.

Мама певца не одобряет выбор своего сына. В одном из интервью она сказала, что никак не будет комментировать ситуацию, потому что ничего хорошего она сказать не может. Известно, что мама имеет авторитетное влияние на сына, и вполне возможно, что свадьба Болдуин и Бибера вовсе не состоится

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:27
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