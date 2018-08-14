Подписчики пристыдили Анну Седокову за провокационные снимки

Исполнительница никогда не стеснялась своей пышной фигуры. Знаменитость часто выкладывает в соцсетях довольно откровенные снимки, на которых позирует в весьма провокационных нарядах. Сейчас Седокова отдыхает на греческом острове Миконос, откуда и публикует фотографии. Совсем недавно Анна выложила фото, на котором продемонстрировала обнаженные ягодицы. Но подписчики не оценили откровенный снимок певицы. Многие пользователи Сети считают, что на страннице знаменитости, особенно в последнее время, появилось слишком много обнаженных фотоснимков и многие пишут, что многодетная мать должна вести себя скромнее.Совсем недавно Седокова призналась, что уже несколько месяцев не состоит в отношениях и уже успела заскучать по мужскому вниманию. Сейчас Анна находится в поиске нового возлюбленного. Поклонники же считают, что будучи матерью троих детей, исполнительнице стоит обратить внимание на своих наследников, а не переживать из-за отсутствия парня.