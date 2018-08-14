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Международные авиабилеты подорожают из-за падения курса рубля

Падение курса рубля отразится на стоимости авиабилетов из России за границу. Уже завтра, 15 августа, цена международных проездных документов поднимется в среднем на 6-8%, о чем сообщает билетное агентство Biletix.

Международные авиабилеты подорожают из-за падения курса рубля


Колебания валютных курсов оказывают влияние на стоимость билетов российских компаний, осуществляющих рейсы за рубеж, а также на билеты зарубежных авиакомпаний, летающих в Россию. Причиной этой динамики является произведение расчетов в валюте согласно внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Данный курс автоматически привязан к курсу Центробанка России и изменяется каждую неделю со вторника на среду.

Эксперты подсчитали, что на каждые 100 евро стоимости авиабилета российскому пассажиру придется переплатить 450 рублей. Сэкономить можно только если приобрести проездные билеты заранее, пока их стоимость осталась на прежнем уровне. Этим моментом уже воспользовались некоторые путешественники, поскольку объем продаж по авиабилетам зарубежного направления за последние дни вырос на 30%.

 
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Экономика
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:00
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