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Палеонтологи США обнаружили останки нового вида птеродактилей

На территории штата Юта США палеонтологами найден новый вид птеродактилей. Обнаруженная при раскопках рептилия получила научное название - Caelestiventus hanseni.

Обитали Caelestiventus hanseni на территории современной Юты примерно 201-210 миллионов лет назад. Животные обладали размахом крыльев полтора метра, их клюв был наполнен зубами, среди которых выделялись четыре внушительных клыка.

Новый вид на 65 миллионов лет старше уже известных «пустынных птерозавров». Как рассказали ученые, ранние виды были распространены значительно шире и могли приспосабливаться к любому климату. Они пережили период массового вымирания 200 миллионов лет назад, тогда была уничтожена половина земных видов.
Палеонтологи США обнаружили останки нового вида птеродактилей


160 миллионов лет птеродактили царили в небесах. После насекомых они были вторыми, кто научился не просто летать, но и целенаправленно совершать длительные миграции.

Палеонтологи установили, что под клювом Caelestiventus hanseni располагался кожистый мешок, подобный пеликаньему. У птеродактиля было примерно шесть клыков в передней части челюсти и несколько десятков более мелких зубов.

Анализ размера костей показал, что Caelestiventus hanseni был самым крупным птерозавром, среди подобных видов Триасового периода.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:45
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