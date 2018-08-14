Зрители считают, что от Ольги Бузовой сбежит любой мужчина
Личность популярной ведущей «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой многим не дает покоя, и потому в отношении звезды зрители постоянно выдвигают какие-то гипотезы.
К примеру, некоторые пользователи считают, что Бузова абсолютно не желает выходить замуж, ведь для этого придется сидеть дома и выполнять супружеские обязанности.
Зрители уверены, что Бузова не выдержит такой жизни. Да и многие мужчины убегут от нее, ведь Бузова привыкла «висеть» на мужиках и ежедневно демонстрировать голую пятую точку в интернете.
«И детей у нее никогда не будет, поэтому-то и на Тарасова злится. Такого счастья у нее не будет никогда», - уверены хейтеры.
Злопыхатели пророчат Ольге Бузовой скорый конец карьеры, а также предрекают скорую старость, когда «показы купальников и ягодиц» уже станут неактуальны и никому не интересны.
«А больше заняться будет нечем. Со сценой скоро будет конец. Ведь в тех местах, где она уже открывала рот, желающих посмотреть и послушать безголовую все меньше, а где вообще отменяют ее бездарные концерты», - уверенно пишут зрители.
К примеру, некоторые пользователи считают, что Бузова абсолютно не желает выходить замуж, ведь для этого придется сидеть дома и выполнять супружеские обязанности.
Зрители уверены, что Бузова не выдержит такой жизни. Да и многие мужчины убегут от нее, ведь Бузова привыкла «висеть» на мужиках и ежедневно демонстрировать голую пятую точку в интернете.
«И детей у нее никогда не будет, поэтому-то и на Тарасова злится. Такого счастья у нее не будет никогда», - уверены хейтеры.
Злопыхатели пророчат Ольге Бузовой скорый конец карьеры, а также предрекают скорую старость, когда «показы купальников и ягодиц» уже станут неактуальны и никому не интересны.
«А больше заняться будет нечем. Со сценой скоро будет конец. Ведь в тех местах, где она уже открывала рот, желающих посмотреть и послушать безголовую все меньше, а где вообще отменяют ее бездарные концерты», - уверенно пишут зрители.