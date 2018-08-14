Зрители считают, что от Ольги Бузовой сбежит любой мужчина

К примеру, некоторые пользователи считают, что Бузова абсолютно не желает выходить замуж, ведь для этого придется сидеть дома и выполнять супружеские обязанности.Зрители уверены, что Бузова не выдержит такой жизни. Да и многие мужчины убегут от нее, ведь Бузова привыкла «висеть» на мужиках и ежедневно демонстрировать голую пятую точку в интернете., - уверены хейтеры.Злопыхатели пророчат Ольге Бузовой скорый конец карьеры, а также предрекают скорую старость, когда «показы купальников и ягодиц» уже станут неактуальны и никому не интересны., - уверенно пишут зрители.