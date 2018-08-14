В Великобритании в аварии с автобусом пострадали более 40 человек

На юго-востоке страны в графстве Кент перевернулся автобус с пассажирами. Известно, что травмированными оказались 41 человек, семеро из которых – дети. Трое пассажиров с серьезными травмами сейчас находятся под наблюдением врачей.После ДТП трассу М25 пришлось перекрыть, что стало причиной образования автомобильных пробок. Причины аварии выясняются.