В Петербург привезли фарфоровые скульптуры Наполеона, Екатерины II и Суворова

Произведения искусства из дрезденского фарфора все желающие смогут увидеть на выставке, которая открывается 14 августа. В рамках представленной экспозиции, помимо скульптур знаменитых людей, будут представлены фарфоровые копии солдат английской, французской и прусской армии.Организаторы выставки отмечают, что лица персонажей мастера передала с поразительным сходством. Выставка будет работать в Государственном мемориальном музее А.В. Суворова до 31 октября текущего года.