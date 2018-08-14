В Петербург привезли фарфоровые скульптуры Наполеона, Екатерины II и Суворова
В Санкт-Петербург накануне были привезены фарфоровые скульптуры Екатерины II, Наполеона, и Суворова. Экспонаты будут представлены на площадке Государственного мемориального музея А.В. Суворова.
Произведения искусства из дрезденского фарфора все желающие смогут увидеть на выставке, которая открывается 14 августа. В рамках представленной экспозиции, помимо скульптур знаменитых людей, будут представлены фарфоровые копии солдат английской, французской и прусской армии.
Организаторы выставки отмечают, что лица персонажей мастера передала с поразительным сходством. Выставка будет работать в Государственном мемориальном музее А.В. Суворова до 31 октября текущего года.
Произведения искусства из дрезденского фарфора все желающие смогут увидеть на выставке, которая открывается 14 августа. В рамках представленной экспозиции, помимо скульптур знаменитых людей, будут представлены фарфоровые копии солдат английской, французской и прусской армии.
Организаторы выставки отмечают, что лица персонажей мастера передала с поразительным сходством. Выставка будет работать в Государственном мемориальном музее А.В. Суворова до 31 октября текущего года.
Культура
Добавил: Алина Сегодня, 12:15