Лайма Вайкуле шокирована реакцией людей на ее слова о Крыме

На днях Вайкуле перед выступлением в Одессе дала интервью, в котором публично отказалась выступать в Крыму, невзирая на размер гонораров. Певица заявила, что занимает однозначную позицию и поддерживает запрет ЕС в отношении спорного полуострова.Кроме этого, заслуженная артистка Латвийской ССР призналась, что распад Советского союза вызывает в ней только радость. Этим она спровоцировала шквал критики в свой адрес. Многие выдающиеся российские деятели искусства не смогли остаться равнодушными к подобному выпаду Вайкуле, гастролирующей по Украине.В ответ на многочисленные обвинения Лайма Вайкуле сказала, что, как ей кажется, люди сошли с ума, они абсолютно зомбированы. Досталось и журналистам, которых певица назвала врунами и провокаторами, не уточняя, в чем именно пресса исказила ее высказывания.