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Лайма Вайкуле шокирована реакцией людей на ее слова о Крыме

Известная латвийская исполнительница Лайма Вайкуле была шокирована реакцией публики на ее слова о Крыме. Она назвала людей зверьми, сумасшедшими и зомбированными.

Лайма Вайкуле шокирована реакцией людей на ее слова о Крыме

На днях Вайкуле перед выступлением в Одессе дала интервью, в котором публично отказалась выступать в Крыму, невзирая на размер гонораров. Певица заявила, что занимает однозначную позицию и поддерживает запрет ЕС в отношении спорного полуострова.

Кроме этого, заслуженная артистка Латвийской ССР призналась, что распад Советского союза вызывает в ней только радость. Этим она спровоцировала шквал критики в свой адрес. Многие выдающиеся российские деятели искусства не смогли остаться равнодушными к подобному выпаду Вайкуле, гастролирующей по Украине.

Лайма Вайкуле шокирована реакцией людей на ее слова о Крыме

В ответ на многочисленные обвинения Лайма Вайкуле сказала, что, как ей кажется, люди сошли с ума, они абсолютно зомбированы. Досталось и журналистам, которых певица назвала врунами и провокаторами, не уточняя, в чем именно пресса исказила ее высказывания.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:45
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