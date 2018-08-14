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Пресс-служба Николая Носкова подтвердила хорошее самочувствие певца

«Николай Иванович чувствует себя хорошо, он проходит реабилитацию дома, в окружении семьи» - сообщила пресс-служба певца. На официальных страницах певец подтвердил информацию о своем выздоровлении, и благодарит всех, кто молился за него.

Пресс-служба Николая Носкова подтвердила хорошее самочувствие певца


В марте 2015 стало известно, что заслуженный артист Николай Носков перенес оперативное вмешательство по удалению тромба. Его доставили в московскую клинику «Лапино» в критическом состоянии, где и провели операцию. В связи с этим, организаторам его весеннего гастрольного тура пришлось отменить все концерты. Бывший основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов заявил, что будет делать все возможное для скорейшего выздоровления коллеги. Сегодня Николай Иванович проходит курс реабилитации дома, в кругу семьи.

Стоит отметить, что пятикратному обладателю премии «Золотой граммофон» Министерство культуры Российской Федерации долгое время отказывалось давать заслуженного артиста РФ, но в июле 2018-го певцу Николаю Носкову звание было присвоено после подписания президентом В. Путиным соответствующего указа.

 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:22
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