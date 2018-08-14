Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Агата Муцениеце и другие звезды продолжают поддерживать Риту Дакоту
Многочисленные звезды российского шоу-бизнеса продолжают активно поддерживать Риту Дакоту.
Новость о том, что одна из самых крепких и примерных звездных семей Влада Соколовского и Риты Дакоты распалась, шокировала не только преданных поклонников парочки, но и многих звездных коллег артистов.
Невзирая на то, что исполнительница попросила всех не беспокоить ее звонками и сообщениями, многие представительницы отечественного шоу-бизнеса не смогли сдержаться и продолжают выражать свои слова поддержки.
Напомним, что 11 августа Рита Дакота опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм пост, в котором сообщила своим подписчикам и преданным поклонникам, что уходит от своего супруга Влада Соколовского из-за его многочисленных измен.
Многими любимая исполнительница подробно рассказала, что Влад Соколовский на протяжении всей семейной жизни вел двойную игру, о которой знали не только их общие друзья, но и даже родители музыканта. Рита попросила журналистов и друзей не нарушать ее покой в ближайшее время, чтобы она смогла полностью прийти в себя.
Нужно сказать, что коллеги Риты Дакоты настолько были шокированы услышанным, что не смогли промолчать и принялись оставлять под постом-признанием свои высказывания. Слова поддержки выразила Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Юлия Барановская, Агата Муцениеце, Юлия Барановская, Айза Анохина и многие другие.
Ольга Бузова вспомнила, как когда-то ужинала с Ритой Дакотой и Владом Соколовским.
Анфиса Чехова заявила, что во всей этой истории ей жалко только Влада Соколовского, так как считает Риту Дакоту сильной женщиной.
По словам Александры Зверевой, в жизни «все происходит для чего-то», поэтому Риту Дакоту звезда не воспринимает, как жертву.
Агата Муцениеце посоветовала Рите Дакоте стать счастливой ради дочери Мии.
Новость о том, что одна из самых крепких и примерных звездных семей Влада Соколовского и Риты Дакоты распалась, шокировала не только преданных поклонников парочки, но и многих звездных коллег артистов.
Невзирая на то, что исполнительница попросила всех не беспокоить ее звонками и сообщениями, многие представительницы отечественного шоу-бизнеса не смогли сдержаться и продолжают выражать свои слова поддержки.
Напомним, что 11 августа Рита Дакота опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм пост, в котором сообщила своим подписчикам и преданным поклонникам, что уходит от своего супруга Влада Соколовского из-за его многочисленных измен.
Многими любимая исполнительница подробно рассказала, что Влад Соколовский на протяжении всей семейной жизни вел двойную игру, о которой знали не только их общие друзья, но и даже родители музыканта. Рита попросила журналистов и друзей не нарушать ее покой в ближайшее время, чтобы она смогла полностью прийти в себя.
Нужно сказать, что коллеги Риты Дакоты настолько были шокированы услышанным, что не смогли промолчать и принялись оставлять под постом-признанием свои высказывания. Слова поддержки выразила Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Юлия Барановская, Агата Муцениеце, Юлия Барановская, Айза Анохина и многие другие.
Ольга Бузова вспомнила, как когда-то ужинала с Ритой Дакотой и Владом Соколовским.
«Помню, как мы ужинали вместе... и вы вдвоем успокаивали меня. Как же так!!! Мне жаль его! Потерять такую женщину... променять семью на похоть... я никогда не пойму их... я с тобой», - написала восходящая исполнительница под постом-признанием Риты Дакоты.
Анфиса Чехова заявила, что во всей этой истории ей жалко только Влада Соколовского, так как считает Риту Дакоту сильной женщиной.
«Держись, милая! Во всей этой истории теряет только он. Его жалко: незрелый, глупый и самонадеянный. Ты Свет и Сила! Такое мощнейшее и счастливое тебя ждет будущее, что скажешь спасибо судьбе за эти тяжелые уроки. Я с тобой», - написала Анфиса Чехова.
По словам Александры Зверевой, в жизни «все происходит для чего-то», поэтому Риту Дакоту звезда не воспринимает, как жертву.
Агата Муцениеце посоветовала Рите Дакоте стать счастливой ради дочери Мии.
«Рита, хоть мы с тобой и не знакомы, все равно после таких поступков хочется поддержать! Не унывай, ты же знаешь, Мии — самые прекрасные дочери на свете, думаю, надо как раз для нее быть счастливой. Действительно, видимо для чего-то это испытание послано. И как правило, если понаблюдать за другими женщинами, после таких предательств со стороны мужей, они становятся только сильнее, успешнее. Так что я думаю, дальше Grammy, новая и уже настоящая любовь. И еще детишки! А то с кем еще мне мерится именами?», - написала Агата.