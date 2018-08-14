Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Агата Муцениеце и другие звезды продолжают поддерживать Риту Дакоту

«Помню, как мы ужинали вместе... и вы вдвоем успокаивали меня. Как же так!!! Мне жаль его! Потерять такую женщину... променять семью на похоть... я никогда не пойму их... я с тобой», - написала восходящая исполнительница под постом-признанием Риты Дакоты.

«Держись, милая! Во всей этой истории теряет только он. Его жалко: незрелый, глупый и самонадеянный. Ты Свет и Сила! Такое мощнейшее и счастливое тебя ждет будущее, что скажешь спасибо судьбе за эти тяжелые уроки. Я с тобой», - написала Анфиса Чехова.

«Рита, хоть мы с тобой и не знакомы, все равно после таких поступков хочется поддержать! Не унывай, ты же знаешь, Мии — самые прекрасные дочери на свете, думаю, надо как раз для нее быть счастливой. Действительно, видимо для чего-то это испытание послано. И как правило, если понаблюдать за другими женщинами, после таких предательств со стороны мужей, они становятся только сильнее, успешнее. Так что я думаю, дальше Grammy, новая и уже настоящая любовь. И еще детишки! А то с кем еще мне мерится именами?», - написала Агата.

Новость о том, что одна из самых крепких и примерных звездных семей Влада Соколовского и Риты Дакоты распалась, шокировала не только преданных поклонников парочки, но и многих звездных коллег артистов.Невзирая на то, что исполнительница попросила всех не беспокоить ее звонками и сообщениями, многие представительницы отечественного шоу-бизнеса не смогли сдержаться и продолжают выражать свои слова поддержки.Напомним, что 11 августа Рита Дакота опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм пост, в котором сообщила своим подписчикам и преданным поклонникам, что уходит от своего супруга Влада Соколовского из-за его многочисленных измен.Многими любимая исполнительница подробно рассказала, что Влад Соколовский на протяжении всей семейной жизни вел двойную игру, о которой знали не только их общие друзья, но и даже родители музыканта. Рита попросила журналистов и друзей не нарушать ее покой в ближайшее время, чтобы она смогла полностью прийти в себя.Нужно сказать, что коллеги Риты Дакоты настолько были шокированы услышанным, что не смогли промолчать и принялись оставлять под постом-признанием свои высказывания. Слова поддержки выразила Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Юлия Барановская, Агата Муцениеце, Юлия Барановская, Айза Анохина и многие другие.Ольга Бузова вспомнила, как когда-то ужинала с Ритой Дакотой и Владом Соколовским.Анфиса Чехова заявила, что во всей этой истории ей жалко только Влада Соколовского, так как считает Риту Дакоту сильной женщиной.По словам Александры Зверевой, в жизни «все происходит для чего-то», поэтому Риту Дакоту звезда не воспринимает, как жертву.Агата Муцениеце посоветовала Рите Дакоте стать счастливой ради дочери Мии.