Netflix показала первые кадры сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

В фильме, сценарий которого базируется на комиксах Archie, главная роль досталась Кирнан Шипке. Эта актриса известна широкой публике по работе в лентах «Безумцы» и «Цветы на чердаке».Создатели нового многосерийного фильма сообщили, что первый эпизод картины выйдет в свет 26 октября текущего года. В первый сезон войдут десять серий.Новая картина является перезагрузкой популярного шоу «Сабрина-маленькая ведьма», выходившего в период с 1996 по 2004 годы. Роберто Агирре-Сакаса, выступающий исполнительным продюсером картины, заявил, что в сравнении с прошлым ситкомом зрителей ожидает более мрачная и зловещая атмосфера.