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Netflix показала первые кадры сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Кинокомпания Netflix показала своим зрителям первые кадры сериала «Леденящие душу приключения Сабрины».

Netflix показала первые кадры сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»


В фильме, сценарий которого базируется на комиксах Archie, главная роль досталась Кирнан Шипке. Эта актриса известна широкой публике по работе в лентах «Безумцы» и «Цветы на чердаке».

Создатели нового многосерийного фильма сообщили, что первый эпизод картины выйдет в свет 26 октября текущего года. В первый сезон войдут десять серий.

Новая картина является перезагрузкой популярного шоу «Сабрина-маленькая ведьма», выходившего в период с 1996 по 2004 годы. Роберто Агирре-Сакаса, выступающий исполнительным продюсером картины, заявил, что в сравнении с прошлым ситкомом зрителей ожидает более мрачная и зловещая атмосфера.

 
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Культура
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:13
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