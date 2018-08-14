Жители Ростова заметили в небе метеорит, похожий на салют

Специалисты уверены, что 9 августа 2018 года жители Ростова увидели метеорит из потока Персеи, который приближается к Земле. В местном планетарии рассказали, что скорее всего, болид сгорел в атмосфере, так и не достигнув поверхности нашей планеты. Некоторые жители микрорайона Западный перепутали падающий метеорит с салютом. Он показался людям сильно похожим на явлении, которое было создано человеческими руками. Некоторые вообще подумали, что столкнулись с галлюцинацией и им срочно нужно обратиться за профессиональной помощью к специалисту или же хорошенько отдохнуть.Метеоритный поток Персеи достигает своего апогея в середине августа. Данный месяц предоставляет возможность жителям Ростова насладиться настоящим звездопадом. Сотрудники Донского планетария заявили, что в этот период времени частота падения метеоров, видимых с Земли, достигает около 120 штук в час.