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Жители Ростова заметили в небе метеорит, похожий на салют

Несколько дней назад в Ростове жители микрорайона Западный стали свидетелями необычного явления. Люди увидели в небе светящуюся полоску, которой оказался падающий метеорит, похожий на салют.

Жители Ростова заметили в небе метеорит, похожий на салют


Специалисты уверены, что 9 августа 2018 года жители Ростова увидели метеорит из потока Персеи, который приближается к Земле. В местном планетарии рассказали, что скорее всего, болид сгорел в атмосфере, так и не достигнув поверхности нашей планеты. Некоторые жители микрорайона Западный перепутали падающий метеорит с салютом. Он показался людям сильно похожим на явлении, которое было создано человеческими руками. Некоторые вообще подумали, что столкнулись с галлюцинацией и им срочно нужно обратиться за профессиональной помощью к специалисту или же хорошенько отдохнуть.



Метеоритный поток Персеи достигает своего апогея в середине августа. Данный месяц предоставляет возможность жителям Ростова насладиться настоящим звездопадом. Сотрудники Донского планетария заявили, что в этот период времени частота падения метеоров, видимых с Земли, достигает около 120 штук в час.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:30
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