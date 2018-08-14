Появилось первое фото актрисы Лю Ифэй в образе Мулан

Но опубликованной фотографии Лю Ифей запечатлена в образе героини в мужской одежде и с мечом в руках. Режиссёром фильма «Мулан» выступит Ники Каро, съёмки кинофильма будут проходить в Китае и Новой Зеландии.Создатели фильма во время кастинга посетили большое количество стран, за это время они послушали более 1 тысячи кандидатов. Их главной целью было найти этническую китаянку, которая была бы настоящей звездой и при этом могла говорить по-английски. В результате они выбрали Лю Ифэй.