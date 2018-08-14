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Появилось первое фото актрисы Лю Ифэй в образе Мулан

Первая фотография актрисы Лю Ифей появилось в Сети в образе героини из фильма «Мулан». Компания Disney выпустила тизер киноленты, в которой главную роль исполняет китайская звезда.

Но опубликованной фотографии Лю Ифей запечатлена в образе героини в мужской одежде и с мечом в руках. Режиссёром фильма «Мулан» выступит Ники Каро, съёмки кинофильма будут проходить в Китае и Новой Зеландии.

Появилось первое фото актрисы Лю Ифэй в образе Мулан


Создатели фильма во время кастинга посетили большое количество стран, за это время они послушали более 1 тысячи кандидатов. Их главной целью было найти этническую китаянку, которая была бы настоящей звездой и при этом могла говорить по-английски. В результате они выбрали Лю Ифэй.

 
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Культура
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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