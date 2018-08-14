В Сиднее почти 500 гитаристов одновременно сыграли хит AC/DC Highway to Hell
В Сиднее (Австралия) почти 500 гитаристов одновременно исполнили бессмертный хит группы AC/DC под названием Highway to Hell. Целью столь массового музыкального мероприятия было установление нового рекорда для Книги рекордов Гиннесса.
По словам пресс-секретаря фестиваля Татьяны Марчан, за всю свою жизнь она не видела одновременно такого количества мужчин с гитарами. Общее количество электрогитар, задействованных в аккомпанементе, составило 457 единиц.
Мероприятие, состоявшееся в минувшее воскресенье, имело также благотворительный характер. Каждый участник концерта должен был заплатить 45 долларов, а собранные деньги были направлены на счета Австралийского детского музыкального фонда.
Представители Книги рекордов Гиннесса уже приступили к оформлению документов на это достижение. Предыдущим рекордом совместного музыкального выступления стал концерт, который прошел в 2013 году в Индии, где выступили одновременно 368 музыкантов.
По словам пресс-секретаря фестиваля Татьяны Марчан, за всю свою жизнь она не видела одновременно такого количества мужчин с гитарами. Общее количество электрогитар, задействованных в аккомпанементе, составило 457 единиц.
Мероприятие, состоявшееся в минувшее воскресенье, имело также благотворительный характер. Каждый участник концерта должен был заплатить 45 долларов, а собранные деньги были направлены на счета Австралийского детского музыкального фонда.
Представители Книги рекордов Гиннесса уже приступили к оформлению документов на это достижение. Предыдущим рекордом совместного музыкального выступления стал концерт, который прошел в 2013 году в Индии, где выступили одновременно 368 музыкантов.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:45