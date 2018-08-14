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Ученые США прогнозируют состояние здоровья ребенка по силе хвата

Учеными США найдена связь между будущим состоянием здоровья детей и силой их хвата. Специалисты научились таким образом определять плохое здоровье ребенка, причем делается прогноз на несколько лет вперед.

Если ребенок слабо сжимает захваченные им предметы, повышается вероятность, что у ребенка появится ряд заболеваний через пару лет. Причем специалисты отметили, может начаться развитие как повышенного давления и высоко уровня жиров, так и уровня холестерина и сахара в крови. Так же, эксперимент ученых показал, что при слабой силе хвата, начинается развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, в отличие от сверстников, обладающих более сильным хватом.
Ученые США прогнозируют состояние здоровья ребенка по силе хвата


В эксперименте ученые США определили силу хвата 235 детей, с последующим наблюдением за ними в течение нескольких лет. Через время эксперимент повторили при участии 181 ребенка. Ученые отметили, что выводы не окончательные и требуют проведения масштабных исследований.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:30
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