Рой пчел насмерть закусал собаку

Под Уфой некий предприимчивый гражданин стал разводить пчел прямо у себя во дворе и установил там 10 пчелиных ульев, хотя законодательство предписывает держать пасеку на 10-метровом расстоянии от жилых домов или хотя бы ограждать пчел плотным забором высотой не менее двух метров. На многочисленные нарекания соседей он отвечал, что его пчелы никого не тронут.Несколько дней назад пасечник занимался сбором меда, а рой в это время напал на дворовую собаку, которую хозяева, уезжая, оставили на привязи. Вернувшись, они застали лишь труп Пирата, помеси лайки и алабая. Обратившись к ветеринару, люди узнали, что причиной гибели животного стали множественные пчелиные укусы. После этого происшествия местный пасечник все же убрал ульи со своего двора, кроме одного, который также вызывает у соседей панический ужас.В настоящее время местные жители обратились с заявлением против пчеловода в правоохранительные органы.