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Телезрители «Дома-2» уверены, что экс-участница реалити-шоу Евгения Феофилактова хочет избавиться от сына

Многочисленные телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» уверены, что бывшая участница прославленной телестройки Евгения Феофилактова хочет избавиться от своего единственного наследника.

Несмотря на то, что обворожительная блондинка уже давно не является участницей одного из самых популярных и самых скандальных проектов России, за ее личной жизнью по-прежнему продолжает активно наблюдать огромнейшее количество преданных поклонников «Дома-2».

Телезрители «Дома-2» уверены, что экс-участница реалити-шоу Евгения Феофилактова хочет избавиться от сына

Каждый день Евгения радует своих верных фанатов, наполняя личный микроблог свежими фотографиями, видеороликами и сториз, многих из которых буквально взрывают Сеть.

В последнее время многие телезрители «Дома-2» начали замечать, что в жизни Феофилактовой происходит что-то весьма странное, а ее планы на приобретение квартир, домов и земельных участков и вовсе выглядят довольно подозрительно.

Стоит напомнить, что совсем недавно Евгения поделилась со своими преданными поклонниками радостной новостью о том, что купила в Москве недвижимость. Экс-звезда «Дома-2» указала на то, что так Даниэлю будет куда проще добираться в школу и посещать те или иные занятия.

Телезрители «Дома-2» уверены, что экс-участница реалити-шоу Евгения Феофилактова хочет избавиться от сына

Тогда многим фанатам Феофилактовой показалось, что ее новый молодой человек попросту попросил возлюбленную съехать с сыном с его загородного дома, а в качестве компенсации подарил бывшей девушке квартиру. Как бы то ни было, но на сегодняшний день Евгения продолжает активно утверждать, что у нее все хорошо в личной жизни и она по-прежнему с сыном живет в роскошном особняке.

«Мы хотим купить землю для дома. Сейчас живем в доме, и поэтому в квартире себя просто не представляем. Хочется все-таки жить в своем загородном поместье, а для этого хочется выстроить особняк мечты», - заявила бывшая участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова.

Нужно сказать, что многие поклонники реалити-шоу восприняли слова Евгении Феофилактовой буквально. Огромнейшее количество телезрителей «Дома-2» уверены, что Евгения Феофилактова будет жить со своим мужчиной в «доме мечты», а ее сын Даниэль в квартире в Москве с няней, так как она ближе всего расположена к школе Жениного наследника.

Телезрители «Дома-2» уверены, что экс-участница реалити-шоу Евгения Феофилактова хочет избавиться от сына

Отметим, что несколько дней назад Евгения Феофилактова пожаловалась своим многочисленным подписчикам на бывшего супруга Антона Гусева. Девушка заявила, что мужчина очень мало платит алиментов на ребенка, да и видится с Даниэлем не так часто, как ей хотелось бы.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:10
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