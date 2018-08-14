Телезрители «Дома-2» уверены, что экс-участница реалити-шоу Евгения Феофилактова хочет избавиться от сына

«Мы хотим купить землю для дома. Сейчас живем в доме, и поэтому в квартире себя просто не представляем. Хочется все-таки жить в своем загородном поместье, а для этого хочется выстроить особняк мечты», - заявила бывшая участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова.

Несмотря на то, что обворожительная блондинка уже давно не является участницей одного из самых популярных и самых скандальных проектов России, за ее личной жизнью по-прежнему продолжает активно наблюдать огромнейшее количество преданных поклонников «Дома-2».Каждый день Евгения радует своих верных фанатов, наполняя личный микроблог свежими фотографиями, видеороликами и сториз, многих из которых буквально взрывают Сеть.В последнее время многие телезрители «Дома-2» начали замечать, что в жизни Феофилактовой происходит что-то весьма странное, а ее планы на приобретение квартир, домов и земельных участков и вовсе выглядят довольно подозрительно.Стоит напомнить, что совсем недавно Евгения поделилась со своими преданными поклонниками радостной новостью о том, что купила в Москве недвижимость. Экс-звезда «Дома-2» указала на то, что так Даниэлю будет куда проще добираться в школу и посещать те или иные занятия.Тогда многим фанатам Феофилактовой показалось, что ее новый молодой человек попросту попросил возлюбленную съехать с сыном с его загородного дома, а в качестве компенсации подарил бывшей девушке квартиру. Как бы то ни было, но на сегодняшний день Евгения продолжает активно утверждать, что у нее все хорошо в личной жизни и она по-прежнему с сыном живет в роскошном особняке.Нужно сказать, что многие поклонники реалити-шоу восприняли слова Евгении Феофилактовой буквально. Огромнейшее количество телезрителей «Дома-2» уверены, что Евгения Феофилактова будет жить со своим мужчиной в «доме мечты», а ее сын Даниэль в квартире в Москве с няней, так как она ближе всего расположена к школе Жениного наследника.Отметим, что несколько дней назад Евгения Феофилактова пожаловалась своим многочисленным подписчикам на бывшего супруга Антона Гусева. Девушка заявила, что мужчина очень мало платит алиментов на ребенка, да и видится с Даниэлем не так часто, как ей хотелось бы.