Попутчики Антона Гусева и Вики Романец заявили, что парочка неприятно пахнет

Как отмечают очевидцы. Гусев старательно прикрывал лысеющую голову кепкой и при этом от него исходил не очень приятный запах.Помимо этого попутчики утверждают, что его супруга Виктория тоже не благоухала.Пользователи предполагают, что Вика и Антон просто не успели помыться перед дорогой, поэтому был слышен неприятный запах.С иронией антифанаты отмечают, что две потных неряхи нашли друг друга.