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Попутчики Антона Гусева и Вики Романец заявили, что парочка неприятно пахнет

Бывшие участники «Дом-2» Антон Гусев и Виктория Романец улетели отдыхать в Рим, а их попутчикам удалось зафиксировать парочку в салоне самолета класса вип-эконом.

Как отмечают очевидцы. Гусев старательно прикрывал лысеющую голову кепкой и при этом от него исходил не очень приятный запах.

Попутчики Антона Гусева и Вики Романец заявили, что парочка неприятно пахнет

Помимо этого попутчики утверждают, что его супруга Виктория тоже не благоухала.

Попутчики Антона Гусева и Вики Романец заявили, что парочка неприятно пахнет

Пользователи предполагают, что Вика и Антон просто не успели помыться перед дорогой, поэтому был слышен неприятный запах.

С иронией антифанаты отмечают, что две потных неряхи нашли друг друга.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:55
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