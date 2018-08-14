Попутчики Антона Гусева и Вики Романец заявили, что парочка неприятно пахнет
Бывшие участники «Дом-2» Антон Гусев и Виктория Романец улетели отдыхать в Рим, а их попутчикам удалось зафиксировать парочку в салоне самолета класса вип-эконом.
Как отмечают очевидцы. Гусев старательно прикрывал лысеющую голову кепкой и при этом от него исходил не очень приятный запах.
Помимо этого попутчики утверждают, что его супруга Виктория тоже не благоухала.
Пользователи предполагают, что Вика и Антон просто не успели помыться перед дорогой, поэтому был слышен неприятный запах.
С иронией антифанаты отмечают, что две потных неряхи нашли друг друга.
Как отмечают очевидцы. Гусев старательно прикрывал лысеющую голову кепкой и при этом от него исходил не очень приятный запах.
Помимо этого попутчики утверждают, что его супруга Виктория тоже не благоухала.
Пользователи предполагают, что Вика и Антон просто не успели помыться перед дорогой, поэтому был слышен неприятный запах.
С иронией антифанаты отмечают, что две потных неряхи нашли друг друга.