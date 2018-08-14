«Евровидение-20182 в Израиле находится под угрозой

Но как стало известно, ежегодное музыкальное мероприятие оказалось на грани срыва, так как пока остается неизвестно, сможет ли Израиль взять на себя ответственность за проведение конкурса.Все дело в том, что израильская ТРК «Кан» пока не уверена, сможет ли руководство страны выделить 12 млн евро Евросоюзу.Предполагается, что ответ Израиль должен дать до 14 августа, но местные власти опасаются инвестировать средства ведь в случае срыва мероприятия, никто деньги Иерусалиму не вернет.Предпосылки для такого случая есть, ведь в последние время многие страны-участники не стремятся к выступлению в Израиле.На данный момент известно, что телерадиокорпорация запросила из государственной казны 45 млн долларов на проведение «Евровиджения-2019», тогда как власти Израиля посчитали такую сумму необоснованной.