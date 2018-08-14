АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 77.65 USD 68.22
Курс валют на 14.08.2018

Эксперты применили новый способ лечения патологий у самки касатки

Эксперты впервые применили способ, названный «стрельбой медикаментами». Использован он для исцеления самки косатки, у которой специалисты определили целый рад патологий.

Место обитания молодой косатки по имени Скарлет северо-запад США, ее возраст 3,5 года. Страдала она от кратковременной потери сознания и недостатка веса. Причем в состояние летаргии млекопитающее могло впасть находу. Дисбаланс сна вызвал резкое похудение животного. После долгих поисков, ученые изобрели уникальный метод для лечения китов, живущих в дикой природе. В организм самки косатки ввели антибиотик широкого спектра действия - Convenia.
Эксперты применили новый способ лечения патологий у самки касатки


Определить точный диагноза заболевания эксперты не могут, пневмония и ОРВИ исключены были сразу. Чтобы исключить другие патологические процессы, ученые смогли взять для анализа выдох животного. На текущий момент, главной задачей является вернуть нормальный аппетит самке.

Биологи намерены следить за реакцией на антибиотик. В случае успешных результатов, эксперты введут состав препарата еще нескольким представителям данной группы.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:35
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Испании самолет экстренно посадили из-за
Зрители считают, что от Ольги Бузовой сбежит
Появилось первое фото актрисы Лю Ифэй в образе
В Сиднее почти 500 гитаристов одновременно
Ученые США прогнозируют состояние здоровья
Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Агата Муцениеце и
Пресс-служба Николая Носкова подтвердила хорошее
Владимир Путин распорядился стимулировать
Netflix показала первые кадры сериала «Леденящие
Телезрители «Дома-2» уверены, что экс-участница
Рой пчел насмерть закусал собаку
Попутчики Антона Гусева и Вики Романец заявили,
Александр Шарыго опроверг причастность к
Эксперты применили новый способ лечения патологий
Евровидение-2019 в Израиле находится под угрозой
Найдены раритетные кадры с полностью обнаженной
Мила Кунис празднует свое 35-летие
Шпионские фотографии седана Cadillac CT4 выложили
Станислав Садальский высказался об отказе Лаймы
Специалисты определили скорость гибели клетки в
Алла Пугачева собрала в Юрмале самых близких и
Тетя Влада Соколовского высказалась о его разводе
Lenovo представили самый мощный ноутбук Lenovo
Следственный комитет РФ закупает китайские
Анджелина Джоли считает себя не менее красивой,
Умер легендарный актер-рестлер Джим Нейдхарт
Xiaomi представит смартфон Pocophone F1 -
Дочь Курта Кобейна показала сексуальное фото из
Мэрайя Кери ради молодого бойфренда сбросила 35
Москвичка с маткой в виде сердца родила близнецов
Просмотреть все новости