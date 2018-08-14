Эксперты применили новый способ лечения патологий у самки касатки

Место обитания молодой косатки по имени Скарлет северо-запад США, ее возраст 3,5 года. Страдала она от кратковременной потери сознания и недостатка веса. Причем в состояние летаргии млекопитающее могло впасть находу. Дисбаланс сна вызвал резкое похудение животного. После долгих поисков, ученые изобрели уникальный метод для лечения китов, живущих в дикой природе. В организм самки косатки ввели антибиотик широкого спектра действия - Convenia.Определить точный диагноза заболевания эксперты не могут, пневмония и ОРВИ исключены были сразу. Чтобы исключить другие патологические процессы, ученые смогли взять для анализа выдох животного. На текущий момент, главной задачей является вернуть нормальный аппетит самке.Биологи намерены следить за реакцией на антибиотик. В случае успешных результатов, эксперты введут состав препарата еще нескольким представителям данной группы.