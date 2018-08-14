АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 77.65 USD 68.22
Курс валют на 14.08.2018

Найдены раритетные кадры с полностью обнаженной Мэрилин Монро

Найдены раритетные кадры с полностью обнаженной Мэрилин Монро. Знаменитая американская актриса должна была сыграть в постельной сцене с другим секс-символом эпохи Кларком Гейблом, но в последний момент эпизод был вырезан.

Найдены раритетные кадры с полностью обнаженной Мэрилин Монро

Долгое время считалось, что Мэрилин Монро снималась обнаженной только для нескольких фотосессий, а также в фильме 1962 года «Что-то должно случиться». Но эта картина так и осталась незавершенной, а последней работой в кино для Монро стал фильм 1961 года «Неприкасаемые».

В этой ленте была запланирована пикантная сцена, когда героиня Мэрилин Монро сбрасывает с себя простыню, чтобы предстать перед Кларком Гейблом полностью обнаженной. Но по каким-то соображениям режиссер Джон Хьюстон вырезал этот момент, и многие думали, что даже пленка была уничтожена.

Работающий над новой биографией Мэрилин Монро сценарист Чарльз Касильо, решил прояснить ситуацию и связался с сыном Хьюстона. Оказалось, что уникальные кадры благополучно сохранились до настоящего времени в специальном сейфе.

Мэрилин Монро умерла в 1962 году в возрасте 36 лет, и ее смерть до сих пор является загадкой для многих.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Испании самолет экстренно посадили из-за
Зрители считают, что от Ольги Бузовой сбежит
Появилось первое фото актрисы Лю Ифэй в образе
В Сиднее почти 500 гитаристов одновременно
Ученые США прогнозируют состояние здоровья
Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Агата Муцениеце и
Пресс-служба Николая Носкова подтвердила хорошее
Владимир Путин распорядился стимулировать
Netflix показала первые кадры сериала «Леденящие
Телезрители «Дома-2» уверены, что экс-участница
Рой пчел насмерть закусал собаку
Попутчики Антона Гусева и Вики Романец заявили,
Александр Шарыго опроверг причастность к
Эксперты применили новый способ лечения патологий
Евровидение-2019 в Израиле находится под угрозой
Найдены раритетные кадры с полностью обнаженной
Мила Кунис празднует свое 35-летие
Шпионские фотографии седана Cadillac CT4 выложили
Станислав Садальский высказался об отказе Лаймы
Специалисты определили скорость гибели клетки в
Алла Пугачева собрала в Юрмале самых близких и
Тетя Влада Соколовского высказалась о его разводе
Lenovo представили самый мощный ноутбук Lenovo
Следственный комитет РФ закупает китайские
Анджелина Джоли считает себя не менее красивой,
Умер легендарный актер-рестлер Джим Нейдхарт
Xiaomi представит смартфон Pocophone F1 -
Дочь Курта Кобейна показала сексуальное фото из
Мэрайя Кери ради молодого бойфренда сбросила 35
Москвичка с маткой в виде сердца родила близнецов
Просмотреть все новости