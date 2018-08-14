Найдены раритетные кадры с полностью обнаженной Мэрилин Монро

Долгое время считалось, что Мэрилин Монро снималась обнаженной только для нескольких фотосессий, а также в фильме 1962 года «Что-то должно случиться». Но эта картина так и осталась незавершенной, а последней работой в кино для Монро стал фильм 1961 года «Неприкасаемые».В этой ленте была запланирована пикантная сцена, когда героиня Мэрилин Монро сбрасывает с себя простыню, чтобы предстать перед Кларком Гейблом полностью обнаженной. Но по каким-то соображениям режиссер Джон Хьюстон вырезал этот момент, и многие думали, что даже пленка была уничтожена.Работающий над новой биографией Мэрилин Монро сценарист Чарльз Касильо, решил прояснить ситуацию и связался с сыном Хьюстона. Оказалось, что уникальные кадры благополучно сохранились до настоящего времени в специальном сейфе.Мэрилин Монро умерла в 1962 году в возрасте 36 лет, и ее смерть до сих пор является загадкой для многих.