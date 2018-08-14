Голливудская актриса родилась в 1983 году на Украине в Черновцах. Когда девочке было семь лет, родители будущей знаменитости выиграли Грин Карту и переехали в Америку в Лос-Анджелес. Для Милы родным языком был русский, но она довольно быстро освоилась на новом месте. С девяти лет Кунис уже стали приглашать на съемки рекламных роликов, именно тогда она стала получать свои первые роли, а спустя время получила большую роль в кино, с этого момента ее карьера стремительно пошла вверх. С 2012 года актриса состоит в отношениях с бывшим мужем Деми Мур, известным актером Эштоном Кутчером, который был партнером Милы по сериалу «Шоу 70-х».Молодые люди поженились в 2015 году, у них подрастают трехлетняя дочь Уайетт и годовалый сын Димитрий. Недавно в Сети начали появляться слухи о том, что Кунис ждет третьего ребенка. Но сама знаменитость утверждает, что пока она не торопится становиться мамой еще раз. Сегодня Мила Кунис празднует свое 35-летие.