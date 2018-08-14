Станислав Садальский высказался об отказе Лаймы Вайкуле ехать в Крым

«Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают! Только что вернулся из Латвии, там то же отвратительное отношение к русским. Замечательная певица Вайкуле и хороший человек! Очень рад, что мне посчастливилось быть с ней знакомым! Лайма, я тебя люблю!», - написал Станислав Садальский у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.

«Где логика? То есть зарабатывать в России деньги они приезжать не боятся, а порадовать людей в Крыму - боятся! Надо быть последовательным. Или ты как Кикабидзе, который не приезжает в РФ ни под каким соусом, даже на частные заказники. Или ты даешь концерты в Крокусе и других городах РФ. Но тогда разберись в самом себе», - заявил Иосиф Пригожин.

«Я прекрасно понимаю, о чем вы меня спрашиваете. В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно - я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали. Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам», - заявила Лайма Вайкуле.

«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно. Если запрещено переходить дорогу на красный свет, она не пойдет. Если нельзя, она не поедет, а если можно будет - тогда с удовольствием. Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку - всех», - объяснил директор Лаймы Вайкуле.

Лайма Вайкуле определенно является звездой советской эстрады. Несмотря на то, что СССР распался, уроженка Латвии решила продолжить свою певческую карьеру. До сих пор знаменитость остается популярной и востребованной на всём послесоветском пространстве.Известно, что на сегодняшний день у Лаймы Вайкуле довольно плотный гастрольный график. Певица принимает участие во многих музыкальных фестивалях и сборных концертах, однако от поездки в Крым отказывается.На пресс-конференции, которая прошла на днях в Одессе, Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги. Стоит отметить, что заявления исполнительницы вызвало весьма неоднозначную реакцию у общественности. Известнейший блогер и актер Станислав Садальский решил ответить Вайкуле.Следует указать еще на то, что Станислав Садальский в сообщение добавил и «разговор» со Службой Безопасности Украины, из которого становится понятно, что знаменитость любят и ждут в Киеве, однако он никак не может туда поехать, так как там обижают его земляков.Нужно сказать, что ранее о ситуации с отказом Лаймы Вайкуле ехать в Крым высказался и известный российский продюсер Иосиф Пригожин, который намекнул на лицемерие исполнительницы.Сама же Лайма Вайкуле объяснила свой отказ ехать в Крым довольно просто – гражданством.Слова знаменитости подтвердил и ее директор Алексей Яковлев, который подчеркнул, что артистка просто не хочет нарушать закон.