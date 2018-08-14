Станислав Садальский высказался об отказе Лаймы Вайкуле ехать в Крым
Станислав Садальский не смог остаться в стороне, после отказа латвийской певицы Лаймы Вайкуле ехать в Крым на гастроли.
Лайма Вайкуле определенно является звездой советской эстрады. Несмотря на то, что СССР распался, уроженка Латвии решила продолжить свою певческую карьеру. До сих пор знаменитость остается популярной и востребованной на всём послесоветском пространстве.
Известно, что на сегодняшний день у Лаймы Вайкуле довольно плотный гастрольный график. Певица принимает участие во многих музыкальных фестивалях и сборных концертах, однако от поездки в Крым отказывается.
На пресс-конференции, которая прошла на днях в Одессе, Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги. Стоит отметить, что заявления исполнительницы вызвало весьма неоднозначную реакцию у общественности. Известнейший блогер и актер Станислав Садальский решил ответить Вайкуле.
Следует указать еще на то, что Станислав Садальский в сообщение добавил и «разговор» со Службой Безопасности Украины, из которого становится понятно, что знаменитость любят и ждут в Киеве, однако он никак не может туда поехать, так как там обижают его земляков.
Нужно сказать, что ранее о ситуации с отказом Лаймы Вайкуле ехать в Крым высказался и известный российский продюсер Иосиф Пригожин, который намекнул на лицемерие исполнительницы.
Сама же Лайма Вайкуле объяснила свой отказ ехать в Крым довольно просто – гражданством.
Слова знаменитости подтвердил и ее директор Алексей Яковлев, который подчеркнул, что артистка просто не хочет нарушать закон.
Лайма Вайкуле определенно является звездой советской эстрады. Несмотря на то, что СССР распался, уроженка Латвии решила продолжить свою певческую карьеру. До сих пор знаменитость остается популярной и востребованной на всём послесоветском пространстве.
Известно, что на сегодняшний день у Лаймы Вайкуле довольно плотный гастрольный график. Певица принимает участие во многих музыкальных фестивалях и сборных концертах, однако от поездки в Крым отказывается.
На пресс-конференции, которая прошла на днях в Одессе, Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги. Стоит отметить, что заявления исполнительницы вызвало весьма неоднозначную реакцию у общественности. Известнейший блогер и актер Станислав Садальский решил ответить Вайкуле.
«Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают! Только что вернулся из Латвии, там то же отвратительное отношение к русским. Замечательная певица Вайкуле и хороший человек! Очень рад, что мне посчастливилось быть с ней знакомым! Лайма, я тебя люблю!», - написал Станислав Садальский у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.
Следует указать еще на то, что Станислав Садальский в сообщение добавил и «разговор» со Службой Безопасности Украины, из которого становится понятно, что знаменитость любят и ждут в Киеве, однако он никак не может туда поехать, так как там обижают его земляков.
Нужно сказать, что ранее о ситуации с отказом Лаймы Вайкуле ехать в Крым высказался и известный российский продюсер Иосиф Пригожин, который намекнул на лицемерие исполнительницы.
«Где логика? То есть зарабатывать в России деньги они приезжать не боятся, а порадовать людей в Крыму - боятся! Надо быть последовательным. Или ты как Кикабидзе, который не приезжает в РФ ни под каким соусом, даже на частные заказники. Или ты даешь концерты в Крокусе и других городах РФ. Но тогда разберись в самом себе», - заявил Иосиф Пригожин.
Сама же Лайма Вайкуле объяснила свой отказ ехать в Крым довольно просто – гражданством.
«Я прекрасно понимаю, о чем вы меня спрашиваете. В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно - я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали. Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам», - заявила Лайма Вайкуле.
Слова знаменитости подтвердил и ее директор Алексей Яковлев, который подчеркнул, что артистка просто не хочет нарушать закон.
«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно. Если запрещено переходить дорогу на красный свет, она не пойдет. Если нельзя, она не поедет, а если можно будет - тогда с удовольствием. Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку - всех», - объяснил директор Лаймы Вайкуле.