Шпионские фотографии седана Cadillac CT4 выложили в Сеть
В интернет выложили шпионские фотографии седана Cadillac CT4, который заменит модель ATS. Предполагается, что на рынке автомобиль появится в продаже в конце 2019 года.
Cadillac CT4 2020 модельного года на первый взгляд кажется похожим на ранний СТ5, однако на самом деле это совершенно другой автомобиль. Предполагается, что новинка будет стоить от 30 тысяч долларов.
Отмечается, что передние и задние выступы с дверями у седана более короткие, при этом крышки боковых зеркал кажутся слишком громоздкими. К тому же номерной знак у Cadillac CT4 находится намного ниже. Выхлопная система прототипа состоит из четырёх труб, по мнению специалистов, сделано это для того, чтобы обеспечить машине производительность.
Cadillac CT4 2020 модельного года на первый взгляд кажется похожим на ранний СТ5, однако на самом деле это совершенно другой автомобиль. Предполагается, что новинка будет стоить от 30 тысяч долларов.
Отмечается, что передние и задние выступы с дверями у седана более короткие, при этом крышки боковых зеркал кажутся слишком громоздкими. К тому же номерной знак у Cadillac CT4 находится намного ниже. Выхлопная система прототипа состоит из четырёх труб, по мнению специалистов, сделано это для того, чтобы обеспечить машине производительность.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:00