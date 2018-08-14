Алла Пугачева собрала в Юрмале самых близких и родных

«Самые близкие и родные люди всегда должны быть рядом… как на вас приятно смотреть!», «Какие вы все красивые!», «Приятная компания!!!», «Все хороши! Алла восхитительна!», «Прямо вся "Песня Года" на фото! Здоровски. Поздравляю!», - пишут в Сети.

Юлия Проскурякова выложила в Instagram совместное фото дружной компании. Снимок сразу оказался в центре внимания фанатов, которые поспешили выразить свое восхищение.«Дружеский ужин, прекрасные люди рядом!!», - комментирует Юлия Проскурякова фото, на котором можно увидеть Аллу Пугачеву, Валерия Сюткина, Максима Галкина, Кристину Орбакайте, Игоря Николаева и других.Подписчики с большим удовольствием отметили, как превосходно выглядит Алла Борисовна. Джинсы, черный топ и модный жакет с принтом поверх него – образ Примадонны придает ей более молодой и свежий вид.Дочь Пугачевой, Кристина Орбакайте выбрала для выхода в свет белое кружевное платье, которое также пришлось по вкусу взыскательной публике.