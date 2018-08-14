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Алла Пугачева собрала в Юрмале самых близких и родных

Алла Пугачева собрала в Юрмале самых близких и родных. Подробностями звездного времяпрепровождения поделилась супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова, которая на днях отметила день рождения.

Алла Пугачева собрала в Юрмале самых близких и родных


Юлия Проскурякова выложила в Instagram совместное фото дружной компании. Снимок сразу оказался в центре внимания фанатов, которые поспешили выразить свое восхищение.

«Дружеский ужин, прекрасные люди рядом!!», - комментирует Юлия Проскурякова фото, на котором можно увидеть Аллу Пугачеву, Валерия Сюткина, Максима Галкина, Кристину Орбакайте, Игоря Николаева и других.

Подписчики с большим удовольствием отметили, как превосходно выглядит Алла Борисовна. Джинсы, черный топ и модный жакет с принтом поверх него – образ Примадонны придает ей более молодой и свежий вид.

Дочь Пугачевой, Кристина Орбакайте выбрала для выхода в свет белое кружевное платье, которое также пришлось по вкусу взыскательной публике.

«Самые близкие и родные люди всегда должны быть рядом… как на вас приятно смотреть!», «Какие вы все красивые!», «Приятная компания!!!», «Все хороши! Алла восхитительна!», «Прямо вся "Песня Года" на фото! Здоровски. Поздравляю!», - пишут в Сети.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:35
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