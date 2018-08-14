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Специалисты определили скорость гибели клетки в организме человека

Апоптоз представляет генетическую гибель клетки в организме человека. Этот процесс изучен хорошо, так организм удаляет клетки по тем или иным причинам, только существует ряд «белых пятен», заставляющих ученых проводить новые исследования.

К примеру, раковые клетки продолжают мутировать и не всегда умирают, даже получив сигнал про уничтожение. Для ускорения или замедления подобных процессов, науке необходимо разобраться в механизмах апоптоза. Ученые Стэнфордского университета (Stanford University) определили, что процессы апоптоза носят волнообразный характер. Причем распространение волн происходит постоянно.

Специалисты определили скорость гибели клетки в организме человека


Для экспериментов, специалисты взяли яйцо африканской когтистой лягушки, оставив в нем только ядро, удалив цитоплазму. Яйцо опустили в трубку, а после запустили процессы апоптоза. Отслеживание проводили на светящихся белках, которые сигнализировали о умирании клетки. На следующем этапе процесс умирания клеток инициировали в условиях неповрежденного яйца. Как показал анализ, мертвые яйца активировали каспазы, играющие ключевую роль в процессах апоптоза.

Эти каспазы «спят» в живых яйцах. Запускающийся процесс умирания заставляет каспазы распространяться и активировать другие. Благодаря подобному эффекту домино клетка умирает полностью.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 08:45
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