Тетя Влада Соколовского высказалась о его разводе с Ритой Дакотой

Еще недавно звездная семья казалась для многих крепкой и идеальной парой. Несколько дней назад Рита Дакота на своей страннице в социальной сети объявила преданным поклонникам, что разводится. Причиной такого непростого решение стало то, что исполнительница узнала о постоянных измена Влада Соколовского. Как написала певица в Instagram, ее муж вел двойную жизнь, о которой она сама даже не подозревала. Предательство любимого супруга сильно ранило знаменитость. На страннице Дакоты появились тысячи комментариев со словами поддержки, не только от пользователей Сети, но и от знаменитостей.Тетя Соколовского, Татьяна Нестерова, тоже не осталась в стороне и специально открыла страничку в соцсети, чтобы высказать собственное мнение по поводу случившегося. Родственница певца отметила, что не оправдывает поступок своего племянника и ей очень жаль Риту, но считает, что в данной ситуации виноваты оба супруга.