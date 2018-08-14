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Тетя Влада Соколовского высказалась о его разводе с Ритой Дакотой

Общественность весьма активно обсуждает развод в паре певца Влада Соколовского и Риты Дакоты. Тетя молодого человека не осталась в стороне и встала на защиту супруги своего племянника.

Тетя Влада Соколовского высказалась о его разводе с Ритой Дакотой


Еще недавно звездная семья казалась для многих крепкой и идеальной парой. Несколько дней назад Рита Дакота на своей страннице в социальной сети объявила преданным поклонникам, что разводится. Причиной такого непростого решение стало то, что исполнительница узнала о постоянных измена Влада Соколовского. Как написала певица в Instagram, ее муж вел двойную жизнь, о которой она сама даже не подозревала. Предательство любимого супруга сильно ранило знаменитость. На страннице Дакоты появились тысячи комментариев со словами поддержки, не только от пользователей Сети, но и от знаменитостей.

Тетя Влада Соколовского высказалась о его разводе с Ритой Дакотой


Тетя Соколовского, Татьяна Нестерова, тоже не осталась в стороне и специально открыла страничку в соцсети, чтобы высказать собственное мнение по поводу случившегося. Родственница певца отметила, что не оправдывает поступок своего племянника и ей очень жаль Риту, но считает, что в данной ситуации виноваты оба супруга.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 08:25
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