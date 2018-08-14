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Lenovo представили самый мощный ноутбук Lenovo ThinkPad P72

Компания Lenovo презентовала новую модификацию ноутбука ThinkPad P72, особенностью которого следует выделить наличие самых высокопроизводительных параметров.

В частности, новинка удивляет тем, что в различных ее комплектациях используются топовые процессоры Core i9 и Xeon, а также продвинутая видеокарта Nvidia Quadro P5200. Все эти возможности стали реальными несмотря на то, что общая толщина ноутбука составляет всего 25,9 мм. Добиться дополнительного избавления от лишней толщины удалось в том числе благодаря отсутствию оптического привода, на который в прошлых моделях приходилось добавлять несколько миллиметров толщины корпуса.

Lenovo представили самый мощный ноутбук Lenovo ThinkPad P72


Если прежние модификации предполагали использование дополнительной станции, на которой установлен аккумулятор и зарядное устройство, то теперь ThinkPad P72 имеет всего 1 разъем USB-C, с помощью которого и разрешаются все нюансы. Кроме того, размер жесткого диска на новом ноутбуке равен 128 гигабайтам, а оперативная память 6 гигабайт. Вполне вероятно, что данное устройство сможет оказаться крайне привлекательным для большинства продвинутых пользователей.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 08:20
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