Lenovo представили самый мощный ноутбук Lenovo ThinkPad P72

В частности, новинка удивляет тем, что в различных ее комплектациях используются топовые процессоры Core i9 и Xeon, а также продвинутая видеокарта Nvidia Quadro P5200. Все эти возможности стали реальными несмотря на то, что общая толщина ноутбука составляет всего 25,9 мм. Добиться дополнительного избавления от лишней толщины удалось в том числе благодаря отсутствию оптического привода, на который в прошлых моделях приходилось добавлять несколько миллиметров толщины корпуса.Если прежние модификации предполагали использование дополнительной станции, на которой установлен аккумулятор и зарядное устройство, то теперь ThinkPad P72 имеет всего 1 разъем USB-C, с помощью которого и разрешаются все нюансы. Кроме того, размер жесткого диска на новом ноутбуке равен 128 гигабайтам, а оперативная память 6 гигабайт. Вполне вероятно, что данное устройство сможет оказаться крайне привлекательным для большинства продвинутых пользователей.