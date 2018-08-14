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В Сети появились «живые» фото нового седана Lynk & Co 03

Китайские СМИ опубликовали «живые» фотографии нового седана Lync&Co 03, который является очередным совместным проектом Volvo и Geely. До премьеры новинки осталось меньше месяца.

Автомобиль Lync&Co 03 является третьим по счёту проектом шведской и китайской компаний, бренд Lync&Co создан в 2016 году. Судя по обнародованным снимкам, серийный седан получил ряд изменений в экстерьере, у него появился дополнительный спойлер, иные бампера и колёсные диски с новым дизайном. Новинка основана на платформе СМА, разработанной инженерами Volvo и Geely.

В Сети появились «живые» фото нового седана Lynk & Co 03


О технических характеристиках нового автомобиля точной информации в настоящее время нет. Однако по неофициальным данным на рынке Поднебесной седан появится с бензиновым силовым агрегатом объёмом 1,5 литра производительностью 156 лошадиных сил.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 08:05
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