Xiaomi представит смартфон Pocophone F1 - "захватывающий мир"

В качестве основного преимуществе готовящегося к выпуску устройства следует выделить использование в нем высокопроизводительного и мощного процессора Qualcomm Snapdragon 845. Производитель позиционирует данную модель, как самую доступную среди всех, в которых использовали аналогичный процессор. Однако пока остается неизвестной информация о том, на каких рынках будет осуществляться продажа данного гаджета, готового к «захвату мира».Лишь к моменту опубликования официального анонса будут частично раскрыты карты по поводу смартфона Pocophone F1. Представители китайской марки проведут анонс уже через неделю, а именно, 22 августа, когда и можно будет дать более здравую оценку очередному устройству от известных китайских разработчиков. Вполне вероятно, что в России эта новинка смогла бы достичь достаточного спроса среди остальных моделей.