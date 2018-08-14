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Xiaomi представит смартфон Pocophone F1 - "захватывающий мир"

Китайский гигант цифровой техники Xiaomi намерен в скором времени выпустить новый смартфон, благодаря которому рассчитывают «захватить мир». Речь идет о новинке Pocophone F1, которую активно рекламируют в рамках проводимой кампании.

В качестве основного преимуществе готовящегося к выпуску устройства следует выделить использование в нем высокопроизводительного и мощного процессора Qualcomm Snapdragon 845. Производитель позиционирует данную модель, как самую доступную среди всех, в которых использовали аналогичный процессор. Однако пока остается неизвестной информация о том, на каких рынках будет осуществляться продажа данного гаджета, готового к «захвату мира».

Xiaomi представит смартфон Pocophone F1 - "захватывающий мир"


Лишь к моменту опубликования официального анонса будут частично раскрыты карты по поводу смартфона Pocophone F1. Представители китайской марки проведут анонс уже через неделю, а именно, 22 августа, когда и можно будет дать более здравую оценку очередному устройству от известных китайских разработчиков. Вполне вероятно, что в России эта новинка смогла бы достичь достаточного спроса среди остальных моделей.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 07:59
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