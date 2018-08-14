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Мэрайя Кери ради молодого бойфренда сбросила 35 килограмм

Мэрайя Кери годами боролась с лишним весом, но после знакомства с молодым бойфрендом сумела избавиться от 35 килограмм. Теперь она похожа на себя, только двадцатилетнюю, убеждены ее преданные поклонники.

Мэрайя Кери ради молодого бойфренда сбросила 35 килограмм

Переживания и волнения всегда негативно отражались на фигуре знаменитой певицы. Например, после разрыва отношений с миллиардером из Австралии Джймсом Паркером она с ужасом обнаружила, что весит уже 120 килограмм.

Дорогие концертные костюмы не подходили к ее пышным формам, отражение в зеркале наводило тоску, и Мэрайя Кери все чаще жаловалась на депрессию. Ее попытки заниматься спортом, сидеть на диете вызывали стресс и завершались очередным срывом, пока не появился он, 35-летний танцор Брайан Танака.

Мэрайя Кери ради молодого бойфренда сбросила 35 килограмм

За год романтических отношений Мэрайя Кери избавилась от 35 килограмм. На днях в ее Instagram появилось фото, на котором стройная красавица в розовом платье позирует в объятиях своего любимого. И фанаты с огромным восторгом узнали в ней свою любимицу, адресовав ей немало восхищенных комплиментов.

Кто-то заметил на пальце Мэрайи Кери кольцо, что стало поводом для новой волны слухов. Говорят, Брайан Танака всерьез настроен сделать исполнительницу своей законной супругой.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:30
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