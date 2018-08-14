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Москвичка с маткой в виде сердца родила близнецов

Москвичка с маткой в виде сердца благополучно родила разнополых близнецов. Врачи утверждают, что при этой уникальной аномалии можно забеременеть снова.

Москвичка с маткой в виде сердца родила близнецов

У женщины от рождения были две сросшиеся в виде большого сердца матки, и она всю жизнь выслушивала от специалистов самые неутешительные прогнозы. Многие считали, что орган необходимо удалить, что беременность невозможна, что ситуация неисправима.

К счастью, произошло настоящее чудо, как говорят теперь те же медики. Накануне в одной из столичных клиник на свет появились Евгений и Варвара. Пришлось делать кесарево сечение, но при всех проблемах матку удалось сохранить и даже заявить о высоких шансах на вторую беременность.

Радостная мать заявила о своем желании снова забеременеть в ближайшие пару лет. Между тем, новорожденные чувствуют себя хорошо. Вместе с мамой близнецы будут находиться под наблюдением специалистов.

 
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Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:25
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