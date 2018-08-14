Москвичка с маткой в виде сердца родила близнецов
Москвичка с маткой в виде сердца благополучно родила разнополых близнецов. Врачи утверждают, что при этой уникальной аномалии можно забеременеть снова.
У женщины от рождения были две сросшиеся в виде большого сердца матки, и она всю жизнь выслушивала от специалистов самые неутешительные прогнозы. Многие считали, что орган необходимо удалить, что беременность невозможна, что ситуация неисправима.
К счастью, произошло настоящее чудо, как говорят теперь те же медики. Накануне в одной из столичных клиник на свет появились Евгений и Варвара. Пришлось делать кесарево сечение, но при всех проблемах матку удалось сохранить и даже заявить о высоких шансах на вторую беременность.
Радостная мать заявила о своем желании снова забеременеть в ближайшие пару лет. Между тем, новорожденные чувствуют себя хорошо. Вместе с мамой близнецы будут находиться под наблюдением специалистов.
У женщины от рождения были две сросшиеся в виде большого сердца матки, и она всю жизнь выслушивала от специалистов самые неутешительные прогнозы. Многие считали, что орган необходимо удалить, что беременность невозможна, что ситуация неисправима.
К счастью, произошло настоящее чудо, как говорят теперь те же медики. Накануне в одной из столичных клиник на свет появились Евгений и Варвара. Пришлось делать кесарево сечение, но при всех проблемах матку удалось сохранить и даже заявить о высоких шансах на вторую беременность.
Радостная мать заявила о своем желании снова забеременеть в ближайшие пару лет. Между тем, новорожденные чувствуют себя хорошо. Вместе с мамой близнецы будут находиться под наблюдением специалистов.
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:25