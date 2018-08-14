Москвичка с маткой в виде сердца родила близнецов

У женщины от рождения были две сросшиеся в виде большого сердца матки, и она всю жизнь выслушивала от специалистов самые неутешительные прогнозы. Многие считали, что орган необходимо удалить, что беременность невозможна, что ситуация неисправима.К счастью, произошло настоящее чудо, как говорят теперь те же медики. Накануне в одной из столичных клиник на свет появились Евгений и Варвара. Пришлось делать кесарево сечение, но при всех проблемах матку удалось сохранить и даже заявить о высоких шансах на вторую беременность.Радостная мать заявила о своем желании снова забеременеть в ближайшие пару лет. Между тем, новорожденные чувствуют себя хорошо. Вместе с мамой близнецы будут находиться под наблюдением специалистов.